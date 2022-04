La reforma laboral deja el mayor número de contratos indefinidos de un primer trimestre en Ourense

En concreto, la provincia registró en el mes de enero 1.087 personas que firmaron un contrato indefinido, en febrero son 1.261 y en marzo se disparó hasta los 1.795 contratos indefinidos, lo que dejan 4.143 indefinidos en el primer trimestre del 2022, siendo el dato más grande que se registra. El segundo mayor volumen de contratos indefinidos fue en 2007 donde se firmaron 2.743 en los tres primeros meses del año.

La norma con rango de ley establece que el contrato indefinido sea la regla general y el contrato temporal tenga un origen exclusivamente causal, es decir por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto. Esto hace crecer la estabilidad y reducir la temporalidad. Este último objetivo se nota en estos primeros tres meses donde los contratos temporales pasan de los 4.548 en el mes de enero a los 3.443 del mes de marzo. Una reducción moderada, pero significativa, a pesar de que algunos sindicatos indican que la reforma no aplaza la temporalidad en el mercado laboral.

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) expresan que “con este relevante cambio, las nuevas modalidades de contrato de duración determinada se relacionan con las circunstancias de la producción o bien con la sustitución de la persona trabajadora. Se pretende con esto atajar la temporalidad en el empleo, pero llega en muy mal momento para las empresas, pues las obliga a realizar previsiones de contratación con unas condiciones que no son estables para ellas, en un escenario convulso y de fuertes giros, con alzas de precios en todos los frentes y enormemente incierto, que puede cambiar de un día para otro a expensas de la guerra y de la inflación que sufrimos”.

Desde la patronal indican que no llega en el momento más idóneo para las previsiones de las empresas, sin embargo, los sindicatos indican la importancia de la “estabilidad” en el mercado laboral para afrontar un escenario económico donde las rentas familiares están en entre dicho por la inflación actual que no deja de crecer y la invasión rusa en Ucrania, que genera incertidumbre en el mercado económico y desabastecimiento en algunos productos y materias.

“Ganas en estabilidad y estás más liberado”

Andrés González, de 25 años, pasó de ser temporal a indefinido el pasado mes de febrero. Ante la situación actual dice que “tal y como estamos viviendo en estos momentos, con incertidumbre y dudas, me ha venido fantástico porque me genera más estabilidad en mi vida laboral y también en mi vida personal, te da cierta liberación pensar que no te vas a quedar sin trabajo y que puedes construir algo en algún lugar y crecer en la misma empresa a nivel profesional”. Sobre la temporalidad dice que “encadené varios contratos temporales en empresas y la verdad siempre te generaba la duda de si seguirías en la misma empresa haciendo un buen trabajo o no, y al final, no me renovaban. Ahora ya lo ves de otra manera, la verdad”. Es uno de los más de 4.000 contratos que se firmaron durante los tres primeros meses del año con la esperanza de sumar años y experiencia en un mercado laboral que ha golpeado duramente a la juventud. “La verdad es que nuestra generación vive en permanente crisis, primero la crisis del ladrillo y ahora la pandemia, la guerra o la inflación. Vivimos en una permanente incertidumbre de qué va a pasar, pero con un contrato indefinido lo ves de otra manera, la verdad. Vivía con mis padres y ahora me puedo buscar algo por mi cuenta, no sé si de alquiler o comprar, es algo que todavía tengo que valorar”.