Elier Ojea: “Ourense es la niña pobre en el sentido forestal, debería estar mejor explotada”

La madera es el material que más ha subido en el mundo de la construcción. El sector cifra el aumento en un 125% o 150% según los casos y todo ello, en un escenario de inflación que se ha agudizado por la invasión rusa en Ucrania. José Elier Ojea, presidente de la Federación de Aserraderos y Rematantes de Galicia, aborda las causas que llevan a esta situación actual, la importante dependencia de la importación en España y señala a Ourense como una provincia con superficie suficiente para poder ser una explotación importante de madera, por extensión y condiciones, siendo así una forma de prevenir los incendios que cada año asolan al patrimonio natural ourensano.

–¿Cuál es la salud del sector maderero después de todo lo sucedido?

–En este momento, está con una enorme preocupación, porque no solo influye la guerra si no que veníamos teniendo una alza de precios desde julio importante y es consecuencia de la pandemia, que dio lugar a problemas de abastecimiento.

Hubo una subida de precios tremenda, hasta por 3 o 4 veces el precio de la madera

–¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Hay causas más allá de nuestras fronteras?

–Pues todo sucede porque Estados Unidos y China se dirigieron al mercado europeo para la compra de madera porque en los americanos pensaban que no iba a haber muchas ventas y sucedió exactamente lo contrario. Hubo una demanda de madera tremenda para la construcción y viviendas aisladas, a raíz de los cambios sociales de la pandemia, y se dirigieron a Europa porque sus almaceneros los tenían vacíos. Hubo una subida de precios tremenda, hasta por 3 o 4 veces el precio y China también hizo una compra importante de madera en Europa, por tanto las importaciones se vieron muy lastimadas en cuanto a precios, junto a plazos de servicio y teniendo que repercutir en el comprador final el aumento de precio y originó un exceso de demanda, como pasó con aluminio y el acero.

–¿El exceso de demanda internacional fue la única causa del aumento del precio de la madera?

–No, a esto que he dicho hay que sumarle los incendios que se produjeron en Oregon y en Rusia en esa época, donde ardieron casi dos millones de hectáreas evidentemente, retrasó los envíos de madera procedentes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania que vendían cinco millones de metros cúbicos al año. Además el gobierno ruso sacó un decreto por el que se prohibía sacar la madera de Rusia como se venía haciendo los últimos años de forma natural, el decreto fijaba que tenía que ser trabajada, tratada o aserrada. Tenía que salir con un valor añadido y esto puso en jaque a las empresas que compraban a Rusia.

–Ha hablado de muchas causas que provocan esta situación y todavía no ha mencionado la guerra...

–Sí, con la guerra se paralizan las exportaciones de madera de Bielorrusia y de Rusia. Esto lógicamente, tiene un efecto muy importante en nuestra propia madera, tanto la madera de importación se multiplica hasta 4 veces, los plazos se dilatan y la madera del pino también sufre las consecuencias de una mayor demanda por escasez de la otra y el problema es importante.

En el sector se produjo la tormenta perfecta

–Y, ¿a día de hoy?

–La situación se ha estabilizado un poco ya que el mercado americano ya bajado sus demandas y se nutre de socios canadienses. Por otra parte, para enviar un contenedor a China es necesario pagar hasta tres veces más de lo que se pagaba antes. En este momento, no es fácil prever qué pasará después de Semana Santa cuando se vuelva a mover el producto y no sabemos si se van a tomar medidas para reducir los costes.

–Parece que describe una tormenta perfecta.

–Creo que sí, estamos en ella y esperamos que no empeore.

–¿Cómo se vive en Galicia?

–Galicia tiene una particularidad con respecto a los grandes consumidores, que no tienen problema de abastecimiento. Pero las pymes o micropymes sí que tienen problemas en el abastecimiento de materias y costes muy disparados. Ahí es donde tenemos el mayor problema, porque la madera en las grandes empresas no tienen problema. Para los que utilizamos madera con un valor añadido, las pymes o micropymes, sí que hay problemas importantes, es una situación complicada.

–Todo ello unido al bum de las rehabilitaciones en el rural. ¿Notan una mayor demanda particular?

–Sí, después de la llegada de la pandemia se dispararon las peticiones de madera por los cambios que trajo consigo la pandemia. Las pequeñas empresas tuvieron y tienen mucho trabajo con la rehabilitación de casas en los pueblos y provocó un consumo importante de madera, además de la construcción en madera que está en auge.

En Ourense se deja crecer, no se cuida, no se poda y no tenemos buena explotación

–¿Hay mucha dependencia de la madera foránea?

–Pues, España importa más madera que exporta y Galicia exporta más que importa. Pero en España hay zonas, como el Levante, que utilizan mucha madera y se necesita otro tipo de madera que en la comunidad no tenemos y hay que traerlo de fuera de España.

–Las estadísticas indican que Galicia puede tener un mayor volumen de producción de madera, sobre todo la provincia de Ourense. ¿Es así?

–Sí, la provincia de Ourense es la peor de Galicia en situación al cuidado del monte y la superficie forestal donde se puede dar magnífica madera como pino, roble o demás si hay una buena gestión. Aquí se deja crecer, no se cuida, no se poda y no tenemos buena explotación. Está claro que Ourense es la niña pobre en el sentido forestal, debería estar mejor explotada. Es la segunda superficie forestal de Galicia con casi 600.000 hectáreas y de estas en unas condiciones adecuadas solamente hay 250.000 o ni eso. Y el minifundio, el abandono de tierras, las pequeñas parcelas son los problemas estructurales para que esté en esa situación. Somos conscientes que desde la administración de la Xunta de Galicia se está intentando y consiguiendo, en algunos casos, con comuneros y propietarios polígonos agroforestales, pero claro estamos hablando para la próxima generación, ya que los árboles necesitan sus ciclos. Sobre todo para poder competir con otros países.