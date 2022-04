Un hombre de 37 años ha sido condenado a 900 euros de multa y un año de privación del derecho a conducir, por un delito contra la seguridad vial, por haber conducido bajo la influencia del alcohol. La sentencia, del Penal 1, no es firme y admite recurso de apelación a la Audiencia Provincial. La tarde del 21 de enero de 2021, sobre las 20 horas, circulaba en su vehículo por tramo recto, estando la calzada limpia, iluminada y sin indicios de deslumbramiento, concluye la magistrada. La defensa había alegado que el accidente fue de noche, en una carretera estrecha y en la que había arenilla. Dijo que, demás llovía, Al tomar una curva a la derecha se salió por el margen derecho e impactó con un árbol, debido a una velocidad inadecuada, sostiene la sentencia. Resultó herido y fue trasladado en una ambulancia al centro de salud de O Carballiño, desde donde fue derivado al hospital de Ourense debido a sus lesiones.

A las 21.25, poco más de una hora después del siniestro, los agentes de la Guardia Civil le realizaron la prueba de alcoholemia. Dio 0,56 en la segunda, a las 21.42 horas. Además del positivo, el hombre presentaba signos físicos de haber bebido, como una fuerte halitosis de cerca. Según los guardia civiles, el encausado admitió que había tomado alcohol antes de ponerse al volante.

La jueza concluye que el conductor “no estaba en condiciones para conducir sin riesgo”. La magistrada considera acreditado que “no se percató de que debía aminorar la velocidad al aproximarse a una curva a la derecha, no reaccionando a tiempo para evitar que el vehículo se saliera de la vía y chocara contra un árbol, al estar sus capacidades para poder conducir mermadas por la ingesta de alcohol”. El encausado no reaccionó “ante el peligro que se presentaba, a pesar de conocer la vía por ser vecino de la zona y tener experiencia como transportista profesional”, añade la sentencia. El siniestro “no se habría producido si no hubiera ingerido alcohol”, que afectó a la velocidad y al tiempo de reacción.