Ourense es la provincia con menor demanda de vivienda protegida

Su nuevo domicilio está en Covadonga, en una de las promociones públicas construidas por la Xunta en la ciudad en la que hay otra vivienda pendiente de adjudicar. Pagará una renta inferior a 100 euros por un piso de 65 metros cuadrados, dos habitaciones, trastero y garaje. Cuando el delegado territorial de la Xunta le entregó las llaves, la joven repitió varias veces que no se lo esperaba. Se inscribió en el Rexistro Único de Demandantes “para probar”, y en poco más de un año ya tiene las llaves.

Anotarse en este portal del Instituto Galego da Vivenda e Solo, IGVS, es imprescindible para poder optar a una de estas viviendas, que se adjudican por sorteo, y sirve de referencia para pulsar la demanda existente en cada localidad. De dicha demanda también depende la asignación de fondos para la adquisición y rehabilitación de nuevas promociones.

Por ello, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, incidió ayer en la importancia de inscribirse en este registro, trámite que se puede realizar tanto desde la sede electrónica como en las propias oficinas del IGVS, en Sáenz Díez: “Inscribirse es el requisito previo para poder seguir recibiendo fondos para adquisición y construcción, porque para que nos habiliten fondos, tiene que haber demanda, y esa demanda se plasma en el registro”, remarcó.

El hecho es que Ourense es la provincia gallega con menos demandantes inscritos en el registro único. Sólo el 4% de los 14.810 anotados han solicitado una vivienda en algún concello ourensano. En total, son 582 demandantes en las distintas secciones que incluye este registro: viviendas de protección oficial de promoción pública, viviendas de protección oficial de promoción pública de núcleos rurales y cascos históricos, y viviendas protegidas de promoción privada o pública promovidas por otros promotores públicos. El régimen de adjudicación puede ser, en todos los casos, compra, alquiler, o alquiler con opción de compra.

La mayor demanda se concentra en el alquiler de vivienda de protección oficial. En Ourense esperan por esta opción 384 personas y 21 están dispuestos también a comprar después de un período en alquiler. Otros 46 quieren comprar.

En núcleos rurales y cascos históricos, la demanda es menor: cuatro quieren adquirir la vivienda en propiedad, 70 prefieren alquilar y dos han marcado la opción de alquiler con derecho a compra.

La vivienda de promoción privada suma 55 demandantes, dos en régimen especial, 42 en régimen general y 11 en concertado.

A la hora de realizar la inscripción, el demandante debe indicar un máximo de tres concellos en los que quiere vivir, uno como preferente y dos como subsidiarios, que deben ser limítrofes o estar en la misma área de influencia. Además, uno de los requisitos que se piden en el caso de viviendas protegidas promovidas por e lGVS, es que el concello sea necesariamente el de residencia o trabajo.

En el caso de Ourense, la capital es la que concentra el mayor volumen de demandantes, un total de 303, más de la mitad de los inscritos en toda la provincia. Le siguen Ribadavia y Verín, con 20 cada uno; Allariz y Maside, con 19; A Veiga, con 18; O Carballiño, 17, y O Barco, con 16. En el resto no llegan a la decena, teniendo en cuenta que hay 37 municipios en los que no hay ningún inscrito.

Asimismo, el delegado de la Xunta destacó la inyección de 400.000 euros aprobada la semana pasada por el Consello da Xunta para la adquisición y rehabilitación de viviendas en el casco histórico de la ciudad. Indicó, además, que avanza el diálogo con el Concello de Ourense para solicitar la declaración de este espacio como Área Rexurbe, lo cual implica, además de las condiciones favorables para el alquiler, un plan de dinamización socioeconómica de la zona. “Estamos manteniendo reuniones cada dos meses, y creo que se logrará”, señala Alén, que apunta que ya están trabajando con algunos inmuebles. En Galicia hay seis áreas declaradas Rexurbe, una de ellas en Ribadavia.

Con todo, desde 2016 un total de 160 demandantes han podido acceder a viviendas protegidas. En lo que va de año se adjudicaron 11, diez en alquiler y una en compra. El pasado año fueron 17, una en compraventa y 16 con renta, entre las que se incluye una perteneciente a Abanca, en el marco del convenio suscrito por el IGVS con las entidades financieras. En 2020 se adjudicaron 19 en alquiler; en 2019 15, dos compras y 13 alquileres; y en 2018, otras 18, de las que 17 fueron alquileres y una compra. En los dos años previos el movimiento fue mayor y se adjudicaron 80 viviendas en total: 16 compraventas y el resto alquileres, entre las que se incluyen vivendas de Abanca.

Mónica Fernández se muda por menos de 100 euros de alquiler: “Es la primera vez que voy a vivir sola”

Mónica Fernández tiene 27 años y hasta ahora ha vivido con su madre en la avenida de Zamora. Ayer recibió las llaves de la vivienda en alquiler con la que podrá culminar su proceso de independencia. “Trabajo como dependienta en un comercio, pero el sueldo no me llega porque los precios de los alquileres están súper altos”, señala.

Por el piso de la calle Manuel Lago, que forma parte de una promoción de viviendas construida por la Xunta en Covadonga, pagará menos de cien euros al mes. “Estoy muy contenta, es la primera vez que voy a vivir sola y me hace mucha ilusión”, explica. Su madre también está feliz. El piso al que se trasladará en los próximos días tiene 64,44 metros cuadrados y consta de recibidor, salón, dos dormitorios, un baño, cocina, lavadero y vestíbulo, además de trastero y garaje. “Está nuevo, es muy bonito y tiene buenas vistas”, describe.

Mónica relata que acudió al registro de demandantes porque había oído hablar de este programa. “Fui por probar, porque con mi sueldo y el precio de los pisos no me llegaba, era imposible. Solo tuve que rellenar unos papeles y en poco más de un año me tocó”. Explica que durante los próximos siete años podrá vivir en este piso en régimen de alquiler y, cumplido ese período, tendrá también la opción de compra.