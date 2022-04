José Manuel Bugallo Pereira, é dicir, Manolo de Tanco, era un libreiro “dos que xa non quedan”, asegura José Ramón Martínez, Moncho, que compartiu con el 41 anos de traballo e experiencias na tenda de Ourense, primeiro no Paseo, e despois no actual emprazamento da rúa Cardeal Quevedo.

Bugallo faleceu en xaneiro, con 79 años, por mor dun infarto. Medio século adicou da súa vida a acalmar a inquedanza cultural dos demais. Permanecen o legado e o recordo dun libreiro histórico que, nos anos da represión, alumeaba a cultura, a liberdade e a ilustración.

Na trastenda, daba acceso a títulos prohibidos polo réxime e satisfacía a ansia de saber de xente moza, sindicalistas e tamén dalgún que outro gobernador civil.

"Para todos ten que ter un alimento espiritual o libreiro"

“Unha librería é un templo no que quen oficia ten que ter unha mentalidade sen adoutrinamentos, porque nas librerías entramos xente de toda condición. Para todos ten que ter un alimento espiritual o libreiro. Manolo Bugallo era un gardador do templo que recibía á xente con independencia das doutrinas e os credos individuais. Para todos tiña un coñecemento exacto do que quería e de onde estaba. Preguntabas polo libro que fora, el viña, sacábao e dábacho”, salienta o escritor Alfredo Conde, un dos seus compañeiros de estudos no vello instituto do Posío, o actual IES Otero Pedrayo.

Os amigos daquel tempo organizaron este martes un acto de lembranza en Tanco. Descubriron unha placa que preserva a figura de Bugallo no establecemento, que o próximo mes de maio cumplirá setenta anos.

“Esta é unha homenaxe que rendimos a Manolo e, de paso, á librería Tanco. Aquí viñamos cando había que mercar os libros prohibidos e non chegaba con Ricardo, da rúa do Vilar, de Santiago”, fixo memoria Conde.

“Espero que cada persoa que entre o vexa aquí representado”

“Era un señor el que traía los libros. Los escondíamos y solo dejábamos entrar al cuarto al que venía en nombre de alguien que conociéramos. En los últimos años del franquismo muchos estudiantes universitarios se desplazaban desde Santiago los sábados por la tarde. Conseguíamos ejemplares que en otras partes de Galicia no se encontraban”, declarou o propio Bugallo nunha entrevista con este xornal, publicada en agosto de 2021.

“Tiña todo na súa cabeza”, sinala Moncho Martínez. “Hasta el 2006 no quise un ordenador aquí. Tenía la librería en la cabeza. Ejemplares que entraban y ejemplares que salían. Antes la gente venía con el ISBN, que es el ADN del libro, y tú te las apañabas para ver dónde y cómo conseguirlo”, dicía o protagonista na mesma entrevista do pasado verán.

“Era un home insigne”

“Cando había que saber de alguén, Manolo coñecía a todos e levaba conta de todos, así como dos títulos que tiña na librería”, destacou Alfredo Conde. “Espero que cada persoa que entre o vexa aquí representado”, engadiu o escritor.

"Cada vez que viñas coller un libro, tiñas que falar con Manolo e, na trastenda, conseguíache o libro. Por exemplo, ‘Cuba para principiantes’. Cuando foi o Golpe de Estado, pensábase que a Garda Civil podería revisar a casa e tivemos que queimalos todos"

Os compañeiros dunha xeración, que dende hai trinta anos adoitan xuntarse para compartir os recordos arredor dunha mesa, reuníronse onte na librería para lembrar a un dos seus, que non era un calquera. “Manolo era a alma máter do grupo, un home insigne”, afirma Pepe Otero, un dos seus amigos e organizadores do acto.

“Todos nos preocupabamos de vir a Tanco, que era o lugar de reunión. Manolo tiña o enderezo de todos, era o portavoz do grupo e sempre estaba atendénonos a todos coa súa amabilidade. Hoxe seguimos acudindo a Tanco. Os meus fillos, que son catedráticos en Madrid, veñen polos seus libros cando están aquí”, sinala.

Pepe Otero foi un daqueles lectores case da clandestinidade que puido acceder a títulos incómodos para o réxime. “Recordo que, cada vez que viñas coller un libro, tiñas que falar con Manolo e, na trastenda, conseguíache o libro. Por exemplo, ‘Cuba para principiantes’. Cuando foi o Golpe de Estado, pensábase que a Garda Civil podería revisar a casa e tivemos que queimalos todos”, lembra Pepe catro décadas máis tarde.

Alfredo Conde encargouse do discurso, e sostivo a emoción ata o final, cando a voz case se lle creba cando viu a todos os amigos que quedan lembrando a un dos seus. “Que isto dure, e que sigamos sendo un exemplo de convivencia, e de como se poden encontrar persoas tan distintas para manter a amizade e o afecto”.

"O seu legado permanece e vai seguir ata que poidamos"

Manolo Bugallo, asegura Otero, “era unha persoa encantadora, pola súa forma de pensar e pola súa serenidade”. O seu rostro tranquilo volve estar na librería na que traballou durante máis de cincuenta anos, de onde a súa figura nunca chegou a marchar. “O seu legado permanece e vai seguir ata que poidamos, porque hoxe a cultura está como está”, remata Moncho.