Más de 23 años con la carretera cortada: El ¡Basta ya”! vecinal de San Vicente de Leira

Durante años, al abrir el mapa de la Dirección General de Tráfico, para comprobar el estado de las carreteras españolas, antes de salir de viaje, en el de la provincia de Ourense salía un punto en la OU-807, la vía que comunica el núcleo de San Vidente de Leira, en el ayuntamiento ourensano de Vilamartín de Valdeorras, con la Nacional 120, que indicaba que esa carretera está cortada.Así sigue desde hace más de 23 años.

Los vecinos de este núcleo, que ha ido perdiendo población al ritmo que se iba hundiendo el firme de su carretera, – una vía titularidad de la Diputación Provincial de Ourense– debido a las explotación de una cantera, que fue minando su firme desde 1993, han protagonizado decenas de movilizaciones, incluso encierros de protesta, con apoyo del socialista, Enrique Álvarez, alcalde de Vilamartín de Valdeorras, quién urge ahora una respuesta, tras la entrevista que mantuvo hace unas semanas con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar.

La pizarrera pagará el relleno

Ahora las cosas han cambiado, según explicó el alcalde en el encuentro con Manuel Baltar, y es más factible, afirma, hacer al menos una parte de la obra, con mucho menos dinero. “La Diputación había presentado una demanda en su día contra la cantera, pero ganó la empresa. Años más tarde encargó un estudio, que estimaba el coste de reparación de esta carretera, dado su mal estado, en 13 millones de euros; nos pareció muy exagerado, pues es más de lo que cuesta un tramo de una autovía nacional” explica el alcalde de Vilamartín .

Así que en esa reciente reunión con Baltar, de la que espera respuesta, “explicamos que la situación ha cambiado. La actual propietaria de esa cantera es ahora otra empresa, Cupa y está dispuesta a asumir el relleno del tramo más afectado de la vía, lo cual podría abaratar muchísimo la obra de reparación de la carretera OU-807” , estima el alcalde.

Según “Enrique Álvarez “alguna gente siguen desplazándose en coche a San Vicente de Leira por esa vía pese a estar la carretera cortada; nosotros propusimos a Baltar que, con 3 millones e incluso 1,5 millones para empezar, podría repararse al menos el tramo más afectado” explica el regidor.

La propuesta, que transmitió al presidente de la Diputación y que este último recogió, “es mantener esa reunión entre Diputación, Concello de Vilamartín y también representantes de Minas, de Cupa y de la Confederación Hidrográfica, para empezar a avanzar, pues no se iniciaron aún ni las expropiaciones para la obra anunciadas ” indica.

La participación del organismo de cuencas está justificada en que esa especie morrenas de desechos de las canteras y trozos de la vía van cayendo hacia el río que discurre paralelo a la OU-807. Otro motivo, afirma, para que urjan una respuesta sobre los planes y plazos que tienen la Diputación.

“La Diputación va a estudiar la propuesta, en cuanto los ingenieros rematen con el tema de Rocas”

El diputado provincial y responsable de Cooperación Pablo Pérez, indicó ayer que la Diputación tiene el máximo interés en estudiar la propuesta que hace el alcalde de Vilamartín, “y además ahora la firma Cupa, nueva propietaria de los terrenos de la cantera que provocó en su día estos daños a la carretera, parece que quiere colaborar”. Lo único que ha retrasado estos días una repuesta sobre la nueva propuesta de obra, “cuyo coste final no sabemos cual será, la cifra de 1,5 o 3 millones la da el alcalde, no los ingenieros” indica Pablo Pérez, “es que “precisamente, si no se han puesto ya los ingenieros de la Diputación con ello, es porque están centrados estos días con el tema de la carretera de San Pedro de Rocas y otros planes de obras, y en cuanto se liberen revisarán esa propuesta”. Hasta ahora la alternativa que proponían los vecinos “era enlazando por una vía que era propiedad de la cantera, y ahora parece que la nueva propietaria si quiere negociar. Así que en breve estudiamos el tema”.