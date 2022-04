De Venezuela a ganadero en Xacebáns

A Maik Rober Paladino, venezolano de 41 años, le llamaron loco cuando expuso su idea de montar una ganadería en Leirado. Hijo de emigrantes, llegó a Ourense hace cuatro años. Hoy tiene a toda su familia aquí, pero al principio se vino solo con su madre. Ella falleció al mes y medio de retornar. Fue el primer golpe y el más duro”, dice.

Poco a poco se fueron viniendo otros familiares y ahora son una docena. Él empezó trabajando en un taller de empleo y después encontró trabajo como repartidor de butano en Celanova. Pero la ganadería es lo suyo. “Yo ya me dedicaba a eso en Venezuela. Tenía 120 hectáreas, pero no me preguntes por eso porque lloro”.

“Cuando dices que vas a emprender y que el proyecto tiene que ver con la ganadería te llaman loco"

A Quintela de Leirado llegó por un tío suyo. Alquiló una casa en Val y vio que había un terreno baldío. “Cuando dices que vas a emprender y que el proyecto tiene que ver con la ganadería te llaman loco. La familia me dijo que buscara un trabajo de obrero, pero yo vengo del sueño americano, yo quiero trabajar por mi cuenta. Y aquí estoy”.

Así que por la mañana es repartidor y por la tarde ganadero. Empezó con 10 ovejas y ahora tiene 80, a las que suma 90 cabras, 12 vacas y tres caballos. “Dejaron de verme como un loco”, afirma. Cuando surgió el proyecto de la aldea modelo de Xacebáns pensaron en él. “Me preguntaron si me atrevía y dije que sí”.

“El campo es vida, ese es mi lema. Las ciudades son bellas, pero sin el campo no hay comida”

Ahora vive en Val pero su idea es mudarse a la aldea modelo. “Ya compré una casita y la estoy arreglando; estoy contento porque esto lo he conseguido con mucho trabajo y esfuerzo, con el trabajo en el butano y jornales los fines de semana, es muy sacrificado pero es lo que me gusta”. Por el momento se dedica a la venta de carne, pero su idea es vender también leche. “Vuelven a decirme que estoy loco”. Pero no hay quien le frene: “El campo es vida, ese es mi lema. Las ciudades son bellas, pero sin el campo no hay comida”, concluye.