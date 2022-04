La Semana Santa recupera la normalidad con una concurrida procesión de Ramos

Cientos de fieles participaron ayer en la procesión de Ramos, la primera de las grandes celebraciones de la Semana Santa en Ourense. El tiempo acompañó y permitió disfrutar no solo de la fiesta religiosa, sino de la normalidad pospandémica que estrenan estos actos procesionales, tras dos ediciones marcadas por la situación sanitaria. “Creo que es el año, de todos los que llevo aquí, que mas gente ha habido en San Lázaro y en la Catedral; estoy gratamente sorprendido”, apuntó el obispo Leonardo Lemos tras bendecir los ramos y presidir la misa.

Esta procesión, que escenifica la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de la borrica, resucita también la Semana Santa tras la distancia impuesta por la pandemia. Así se vivió en el Parque San Lázaro, donde se congregaron centenares de ourensanos con sus palmas y sus ramos de laurel y olivo. Destacó la presencia de familias enteras y sobre todo jóvenes y niños, que son los protagonistas del Domingo de Ramos, una fiesta con un marcado carácter infantil.

El obispo dirigió unas palabras a los fieles desde la fachada de la Subdelegación del Gobierno y bendijo los ramos que, acto seguido, acompañaron a la Borriquilla en su camino por la calle Paseo hacia la Catedral, donde se celebró la segunda parte de este acto, la misa con la lectura de la Pasión. Las tres naves se llenaron de gente y los niños se sentaron en la escalinata del presbiterio. A ellos dirigió el obispo su homilía, centrada en el perdón y la paz. “Les pregunté qué frase de la lectura de la Pasión les impactó más, pero no para que me respondiesen, sino para que pensasen sobre ello. Y les dije la que más me impacta a mí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, explico el obispo al término de la celebración.

Con esta introducción, la homilía se centró en el perdón y en un mensaje de paz en relación con la invasión de Ucrania. “Con la paz podemos conseguir todo, con la guerra no se consigue nada”, dijo Leonardo Lemos, y recordó que el Seminario Menor acoge a 53 niños ucranianos que han escapado del horror de la guerra.

Próximos actos

Los actos para la Semana Santa en Ourense continúan este martes con una ruta cuaresmal de 15 kilómetros en Allariz, previa a los días grandes. El miércoles se celebra la misa crismal en Santa Eufemia, a las 19.00 horas; y el Jueves Santo, a las 17.00, el obispo preside la misa In Coena Domini en la Catedral. El Viernes Santo, a las 21.00 horas se celebra la Procesión del Santo Entierro, y el domingo la del Encuentro.