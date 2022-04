Marcial M.V., de 86 años, salió de su casa de Regueiro (Boborás) el pasado 1 de abril por la tarde. Llevaba una vara porque le preocupaba que los caballos que andan libres por la zona se acercasen a la aldea. Padece alzhéimer y aunque nunca había dado ningún susto, al ver que no regresaba a casa saltaron las alarmas. Nadie ha vuelto a verle y han pasado diez días.

“Ya no sabemos dónde buscar”, reconoce Luis Alberto Cameixa, responsable de Protección Civil de Boborás, que ayer salió con sus compañeros a rastrear la zona de Augas do Paraño, en la que revisaron pozas, pistas y maleza.

A Marcial le ha buscado la unidad cinológica de la Guardia Civil con patrullas y perros adiestrados, voluntarios, vecinos y familiares con el apoyo del helicóptero de vigilancia y los drones del instituto armado. Pero sin éxito. No ha aparecido ni un objeto personal, ni una prenda de ropa que permita seguir un rastro.

Avelino Prado, voluntario de Protección Civil de Boborás, no ha dejado de buscar desde que tuvo conocimiento de la desaparición. “Salimos todos los días, pero parece imposible; ahora ya no podemos descartar nada, incluso que se hubiese subido a algún coche, pero lo que me extraña es que el mismo día que desapareció lo buscamos, desde las 21.00 horas hasta las 4.00 de la madrugada por todas las pistas y nada”.

El empeño de los voluntarios por encontrarle no cesa, aunque las esperanzas de llegar a un final feliz se han ido perdiendo con el paso de los días. Marcial desapareció el viernes 1 por la tarde y esa noche se registraron -4º en Boborás. Las sucesivas jornadas también dejaron muy bajas temperaturas.

En un radio de 20 kilómetros

La intensidad de la búsqueda se ha visto reducida respecto a los primeros días, si bien la Guardia Civil sigue explorando la zona con el helicóptero, la unidad cinológica, las motos del servicio de protección de la naturaleza y patrullas de la zona. La búsqueda se centra en un radio de 20 kilómetros desde la casa de Marcial, que es lo que se estima que pudo haber recorrido.

Este sábado, Avelino salió con uno de los hijos del desaparecido y una veintena de vecinos para explorar una zona por la que pasa un arroyo, por si el hombre se hubiese caído. “Nada positivo”, reitera el voluntario. “No se ha perdido ni un día de búsqueda, pero ahora ya somos menos. Volvemos sobre nuestros pasos y rastreamos de nuevo porque nunca está todo mirado”, relata. Y así seguirán hasta que “podamos darle un descanso a la familia”, concluye Cameixa.