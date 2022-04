8 de la mañana. Me despierta el tañido de unas campanas. Crece por el eco con el que el baño, que se comporta como una caracola, envuelve el tintineo del acero. Es el gato, que curva una de sus patas como una ganzúa –¡qué delincuente!– y levanta la tapa del desagüe del bidé, porque se muere de sed.

Si ese ruido de monasterio no me arranca de la cama, o si es fin de semana y ya son las 9, Momo se sube a la mesilla, me mira y, a veinte centímetros, chilla. Es un maullido-despertador a 75 decibelios, calculo; es Eli ‘Paperboy’ Reed en ‘Come and get it’; es Olaia Maneiro aturuxando en ‘Terra’.

No hay café. La máquina silba y borbotea a los tres minutos. Los dedos siguen dormidos y rara vez acierto a la primera el nombre de usuario y la contraseña que desbloquean el ordenador. De fondo, las mismas noticias a la misma hora en cadenas de televisión que parecen la misma, y el pitido de los primeros wasaps del día.

Por regla general, el resto de los sonidos de la jornada, si hay trabajo, se resumen más o menos en “vale”, “entendido”, “gracias”, “¿esto se puede publicar?”, de vez en cuando una risa y algún bufido.

A Coltrane le fascinaba la relación entre la música y las matemáticas, y se interesó por Einstein. El físico y saxofonista Stephen Alexander identificó paralelismos entre la obra del autor de ‘A Love Supreme’ y el padre de la teoría de la relatividad. El batería Jack DeJohnette declaró que él escucha de un modo orquestal, que percibe notas y acordes, pero también colores. Es decir, hay música al margen de lo obvio.

La lluvia es de un género inclasificable: puede sonar como la ‘Suite n. 1 para violonchelo’, de Bach, o como ‘Art of Almost’, de Wilco.

Me moría en la partida de mi último avión –de A Coruña a Amsterdam– pero la canción de antes del despegue, ‘No surprises’ de Radiohead, logró lo que el Orfidal nunca hizo. Paseo por Vialia Vigo, porque menudo día fuera, y en los altavoces, chunda, chunda, un estilo que los Bershka inventaron hace años.

En la sala de espera, mientras tardan nueve segundos en operar a Laura de los ojos, se escucha música de ascensor. Comemos en Samil y el viento de las Cíes mejora el silencio. Ya en casa nos ponemos a dormir, y el gato se prepara para reiniciar el proceso.