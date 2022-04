Ourense exporta atractivo a través de 19 sociedades adscritas al sello Galicia Calidade

Tener la palabra Galicia en tu producto, vende, porque Galicia vende. Lo saben 19 de las sociedades que están adscritas al sello de Galicia Calidade, que pertenecen a la provincia de Ourense. Una marca única y propia, que certifica productos hechos en la comunidad y de la que forman parte desde bodegas de tradición familiar, cooperativas como Coren, empresas más humildes pero de gran valor como Quesos Feijóo, Confitería Cerviño o Patatas Feijóo y sin olvidarse de Cabreiroá, la Central Heladera o los mejores espacios gastronómicos que tiene la ciudad y la provincia.

Todos los consultados destacan que pertenecer a la marca supone un atractivo mayor para los clientes y compradores y un sello que diferencia un producto en el mercado, además de seguridad y refuerzo en su actividad profesional.

El restaurante A Taberna luce por su decoración rústica en el casco histórico de Ourense en una antigua casa restaurada y con el distintivo de “Q” de Calidad Turística conseguido en 2010 y también con el sello de Galicia Calidade que se identifican con dos placas en la puerta, con el sello en documentos que emiten como personalidad jurídica y también en el atuendo profesional.

Javier Outomuro: "El sello te refuerza en tu forma de trabajar"

El responsable es Javier Outomuro que indica que “Galicia Calidade es una marca muy potente, pero debería ser más visible en la comunidad de Galicia, porque la sensación que da es que es más potente fuera de Galicia que en la propia Galicia. Es una apreciación personal, pero creo que es así”. Y añade que “no sé cómo habría qué hacer para potenciarlo más o ver la importancia que tiene este sello, porque para nosotros tiene mucha importancia ya que tienes que asumir unos estándares y requisitos que están fijados y que pasan una revisión cada año, para certificar nuestra calidad”.

Precisamente, ese es uno de los puntos fuertes que tiene adscribirse al sello gallego, ya que cada año es necesario pasar una auditoria sobre estándares, requisitos y obligaciones que se fijan en un pliego de condiciones, dependiendo del sector al que pertenezca la empresa.

No es un proceso de días, si no que requiere meses desde que se hace la solicitud de ingreso en la página web de Galicia Calidade hasta que se adquiere el sello. Entre medias un proceso de certificación en el que se miden diferentes parámetros y que al final, unas empresas los consiguen antes y otras después. Desde la dirección del sello, señalan que si hay pliego de condiciones se tarda entre 3 y 4 meses en finalizar todo el proceso y si no existiera tardarían en torno a 6 o 7 meses aproximadamente. Javier Outomuro alega que “el sello te refuerza en tu forma de trabajar, pero es difícil saber si persuade a los clientes para entrar a nuestro restaurante”.

Carlos Martínez: "Genera más confianza al cliente"

Sobre ello, Carlos Martínez, regente de Restaurante El Coto, señala que “el sello te aporta seguridad a la empresa, en este caso a nuestro restaurante, pero también creo que al cliente. Muchos turistas que vienen de fuera si tienes el sello de Galicia Calidade entran y después como también lo tenemos en la carta, pues les genera más confianza. Es un valor diferencial de calidad turística que ayuda”. Este establecimiento hostelero nació en 2008 y desde 2010 tienen el sello de calidad gallego, y también el de la “Q” de Calidad Turística.

En relación con el proceso de adscripción, Carlos dice que “tienes que pasar una auditoría externa con una serie de requisitos que al pasarlo te genera más confianza y te da mucha más energía para seguir trabajando”.

No solo la hostelería está representada si no que hay también ocho bodegas de diferentes denominaciones de origen, una de ellas es Viña Costeira, que presume de sello de calidad por España y también en el mercado internacional. Desde la cooperativa vitivinícola dicen que “es un sello que refleja con orgullo nuestro origen y la forma que tenemos de hacer las cosas aquí, con rigor y cuidando mucho nuestras materias primas”.

Valoran positivamente la influencia de la marca con las actividades de promoción que llevan a cabo y que el sello es “una herramienta más que nos permite acceder a mercados internacionales bajo el paraguas de un gran nombre, asociado a valores muy positivos. Llevamos décadas en el mercado y nos sentimos orgullosos de pertenecer a Galicia Calidade porque refuerza nuestro posicionamiento, además de permitirnos conocer y colaborar con muchas otras empresas de Galicia que comparten una filosofía empresarial”.

Sin instalaciones termales certificadas

Las sociedades que figuran adscritas tienen una denominación de origen en común, el vínculo familiar que crece con el paso del tiempo y se expande con cada paso que dan. Sin embargo, de entre todas ellas, destaca llamativamente que en la provincia de Ourense no haya ninguna instalación termal con el sello de Galicia Calidade, cuando la provincia es el manantial termal de toda España.

Sin duda, que es uno de los retos que tiene por delante el sello, pero también las propias empresas que son las que deben iniciar el procedimiento de adscripción. Ourense exporta vino a través de sus bodegas, sabor en cada plato que sirve, calidad en cada uno de sus productos y deja una imagen turística que hace que sea uno de los reclamos turísticos y gastronómicos de interior.

Empresas ourensanas con el sello