“Creo que decidir la viabilidad de una titulación por el número de alumnos es un error”

Gil Garrote agota su segundo mandato al frente del decanato de la Facultad de Ciencias de Ourense con la sensación del deber cumplido. Cierra una etapa que ha sido dura en la recta final por la pandemia, pero en la que se acreditaron todas las titulaciones que imparte el centro y se ultimaron infraestructuras ahora en fase de ejecución. La gestión sanitaria aparcó procesos como la modificación de títulos y obligó a centrar esfuerzos en un único frente. “Fue muy duro”, admite el decano, que tras las elecciones que se celebran el próximo 22 de abril dejará a un lado la gestión para dedicarse de lleno a la docencia y la investigación. Francisco Javier Rodríguez Rajo es el único candidato a relevarle: “Lo hará bien, tiene experiencia en gestión y es una persona que suscita consenso”, afirma.

–¿Qué balance hace de esta etapa que deja atrás?

–El balance es positivo. Conseguimos avanzar bastante en infraestructuras que ya estaban solicitadas de antes, como el nuevo invernadero, que sustituye al anterior que estaba en desuso. También se consiguió al fin la planta piloto. En infraestructuras hemos mejorado bastante. Al rector le comentamos el hándicap que suponía tener el CACTI a casi 15 km de la facultad (en la Tecnópole) y desde el primer momento asumió que tenía que estar en el campus. Esas obras están en marcha y en breve estarán funcionando. Los centros de apoyo científico también van a estar aquí en el campus. Ahí veo una mejora, pero es verdad que con la llegada de nuevas titulaciones al campus el espacio docente se ha visto reducido. Con la implantación de Ingeniería Aeroespacial nuestro centro fue el que más espacio perdió. Ahora vienen Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, nuevos títulos y centros que están bien para el campus y para la ciudad, pero nos apretamos mucho. Nos faltan espacios de almacenaje para alumnos, biblioteca, seminarios, ordenadores... Entiendo que es una cuestión transitoria que se resolverá en breve con la construcción de nuevos edificios.

–Uno de los problemas del centro es el de matrícula en titulaciones como Ingeniería Agraria.

–Estoy contento con el número de alumnos porque nos mantenemos con algo más de cien, que está bien viendo la evolución demográfica. Llenamos Ciencias Ambientales y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero tenemos la espinita de Agraria, que ni aquí ni en Lugo remonta.

–Este curso figuran 11 matrículas de nuevo ingreso. ¿Qué futuro le espera a esta titulación?

–El único problema es que tiene menos alumnos de los que la Xunta quiere que tenga. En realidad son más, porque hay alumnos que vienen de FP con convalidaciones que como no son matrícula a tiempo completo no los computan. También hay gente de Ambientales o de Alimentos que se matriculan porque quieren la posibilidad de firmar proyectos que tienen los agrarios. Entonces el problema es que no se está consiguiendo que tenga bastante tirón, ni aquí ni en Lugo. Es cierto que a la Xunta no le gustan las titulaciones duplicadas en general, y especialmente con baja demanda, pero la titulación no corre peligro. Además, a día de hoy en Galicia, si quisieran cerrar una titulación, el centro siempre va a tener opción de cambiarla o no. Yo apuesto por buscar nuevas titulaciones antes de hablar de cerrar o cambiar.

La Xunta decidió en su momento que la viabilidad de un grado la marcaban 45 o 50 alumnos, pero yo creo que es un error porque habría que tener en cuenta la demanda social. No hace falta el mismo número de médicos que de enfermeros, ni el mismo número de ingenieros agrarios que de ingenieros aeroespaciales. Por ejemplo, en Aeroespacial, que tiene de las notas de corte más altas, los alumnos son magníficos y saldrán con trabajos buenísimos. Pero posiblemente muchos no se quedarán en Galicia porque la industria en este campo es mínima aquí. Pero el grado tiene que tener 45 alumnos, igual que Agraria o Historia. Si no cumples esa cifra, para la Xunta tienes un problema, aunque económicamente el título sea muy viable.

–¿Es el caso de Agraria?

–En nuestro caso, como compartimos muchas materias con los otros títulos, el coste es mínimo. Como profesorado contratado tenemos tres o cuatro docentes, y algunos están por Ambientales, el resto somos personal de la UVigo, funcionarios. A la Xunta, Agraria de Ourense le sale casi gratis.

–Hace años presentaron la propuesta de implantar el grado en Enología, pero no prosperó.

–Se planteó en su día y se ha hablado con la Xunta en relación con este tema de Agraria. Creo que a la Xunta le gustaría que cambiásemos Agraria por Enología. Pero yo lo veo más como una titulación a mayores porque tiene vinculación con Agraria y con Alimentos. Para nosotros es una opción y la presentamos, pero en aquel momento se decidió que no siguiese adelante porque no estaba abierto el mapa de titulaciones. En esto nuestra universidad siempre ha sido formalista, pero veo que otras universidades consiguen titulaciones aunque no esté el mapa abierto, o ponen Bioquímica Forestal en Lugo y después la convierten en Bioquímica. Se supone que el año que viene sacan un catálogo de nuevos grados como se hizo con los másteres, pero todavía no sabemos nada.

–¿Sigue siendo Enología la propuesta de Ciencias?

–A día de hoy es una opción que vemos interesante, y es una opción que ya se trató. A la Xunta ya se le ha dicho que la acogeríamos sin problema, a mayores. El coste sería muy pequeño porque en Ciencia y Tecnología de los Alimentos ya tenemos una mención -que habría que quitar-, pero tanto en este grado con en parte de Ciencias Ambientales tenemos alguna docencia relacionada. Habría que adaptar un poco y compartir asignaturas. La realidad es que podríamos estar impartiendo cuatro titulaciones por el coste de dos y media.

–¿Cuándo prevé que empiece a funcionar la planta piloto?

–Se están construyendo las dos obras a la vez, planta piloto y CACTI, en un espacio que quedaba libre en el edificio del Campus Auga. Yo creo que es cuestión de meses. Todos los equipos e infraestructura científica se consiguieron con una petición que salió de la Facultad de Ciencias a Madrid.