Dos belgas acamparon con su furgoneta esta semana en la zona del río Miño, atraídos por su color primaveral y por otra serie de cuestiones, que nadie se llegó a imaginar. Surf en el Miño podría ser una película, pero fue una que se convirtió en verdad. Uno de los belgas que estaban acampados cogió la tabla de surf y se dispuso a surfear el Miño, como si fuera Nazaret. Neopreno, ganas, sol y unos rápidos para demostrar que el Miño tiene potencial surfero. No hizo caso a las recomendaciones, casi gritos, que le decían los oriundos en una zona complicada ya que se podía ahogar. Su experiencia rodó por todos los canales de mensajería y también por redes sociales. Esta semana, un belga surfeó el Miño.

El incivismo que frena a los servicios de emergencias

Una furgoneta de reparto aparcó mal el pasado viernes en la calle Cardenal Quiroga. Una praxis que se repite a lo largo de la jornada diaria en muchos de los puntos de la ciudad. Los bomberos podrían maniobrar con rapidez para pasar y esto no supuso nada. Porque los servicios de emergencias ya habían atendido la urgencia para la que habían sido llamados. Pero, ¿hasta qué punto se puede permitir aparcar mal en pleno centro de Ourense donde las calles son estrechas? ¿Por qué no se piensa en los demás y los coches aparcan como quieren en el casco viejo? ¿Por qué las furgonetas de reparto pasan rápido por la Praza do Ferro?