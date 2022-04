El aula de Gaita Galega del campus volvió a su actividad en el segundo cuatrimestre con un taller al que se inscribieron una decena de personas, el máximo de plazas ofertadas este curso debido a la situación sanitaria.

El grupo está dirigido por el músico Gonzalo Abelairas y oferta 30 horas de formación en el pabellón de estudiantes del campus, donde se desarrollan las clases cada jueves por la tarde. “Continuamos cos contidos dos anos anteriores e, segundo o nivel do alumnado, afondamos no coñecemento da gaita galega, abordando aspectos como as técnicas de gaita, os tipos de dixitación, o repertorio, a afinación ou a ornamentación, ademáis de achegarse a diversos aspectos da música tradicional e á percusión tradicional”, señala Abelairas. Al disponer de varios espacios físicos para el desarrollo de las sesiones, los alumnos se dividen en dos grupos atendiendo a su nivel de conocimientos previos, compartiendo en otros momentos sesiones conjuntas.