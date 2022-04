Ana Méndez Gil (Ourense, 1976) no para de hacer kilómetros para recorrer empresas de toda Galicia desde que accedió al puesto de directora gerente del sello Galicia Calidade, el pasado 17 de diciembre. Con profundas raíces y experiencia en el sector vitivinícola, la ourensana advierte que el cambio del ámbito privado al público “es duro, pero muy satisfactorio a nivel profesional”.

Probó los Quesos Feijóo, las cañas de la Confitería Cerviño y vio como crece Patatas Conde, todo ello sin perder de vista el conjunto de las empresas adscritas al sello de otras provincias gallegas.

Comenta el potencial que tiene Ourense y se pone el reto de intentar introducir un número mayor de empresas provinciales a un distintivo que “da valor diferencial” a los productos.

–Se propuso visitar las 140 empresas adscritas al sello. Está haciendo kilómetros, ¿cuántas visitas han sido ourensanas?

–Pues tres empresas y otras del sector hostelería, lo que es en Ourense capital.

–La última de la provincia ha sido Patatas Conde. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto?

–Pues muy bien, también he ido Quesos Feijóo, a parte son dos empresas que no conocía en profundidad, solamente las conocía a nivel consumidora, pero es muy gratificante ir allí y conocer de primera mano empresas que tienen tanta tradición. En Patatas Conde, está ya la nueva generación de gente joven que indica la relevancia familiar que tiene y sobre todo que existe un relevo generacional para seguir adelante con esa marca. Y en Quesos Feijóo, más de lo mismo, que ya van por la sexta generación y todo dentro de la familia, es un factor clave. Estoy descubriendo muchas cosas sobre la actividad profesional de estas empresas, como que están bien posicionadas a nivel nacional e intentando aumentar la capacidad de producción.

Ourense vende, claro, pero tenemos que hacer un esfuerzo más

–Quesos, patatas, no se puede olvidar de las cañas de O Carballiño.

–(Risas) Ya fui, también. Fue una de las primeras a las que asistí como directora del sello y además también una empresa familiar. En general, en Ourense, las que están adscritas son empresas familiares, excepto Coren que es una cooperativa, que es de otras características, pero es algo que llama la atención. La Confitería Cerviño es otra de las que vende mucho a nivel nacional, te sorprende conocer los números de algunas empresas que no sabías que tenían esas estadísticas. Los números son más grandes de lo que se piensa desde fuera.

–¿Qué supone el sello de Galicia Calidade para todas ellas?

–Dicen que están muy orgullosos de llevar el sello, porque además tenemos un sello por el que tenemos que pelear mucho y que da mucho valor diferencial. Llevar la palabra Galicia en el nombre del sello es importante, porque Galicia vende y es calidad. Ellos se sienten muy orgullosos y les ayuda a vender. Me dicen que el consumidor entre un producto sin sello y otro de las mismas características con sello les supone un incentivo.

–Galicia vende, y ¿Ourense vende?

–Ourense vende, claro, pero tenemos que hacer un esfuerzo más, porque dentro del sello, la provincia de Ourense es la que menos empresas tiene. Es decir, es uno de los retos que me propongo, que es introducir más empresas ourensanas en el sello. Y ya que vengo del mundo del vino, otro reto sería introducir más bodegas porque solo hay 17 bodegas en el sello y tenemos que impulsar sus adhesiones.

–Le va en la sangre...

–Sí sí (risas). Actualmente, tenemos varias solicitudes de empresas que se han interesado, pero todavía muy poco a poco. Hay que dar a conocer más el sello y que efectos puede tener para las empresas el disponer del sello.

–¿Qué otros retos se propone para esta etapa reciente?

–Sobre todo impulsar el reconocimiento del sello a través de la introducción de empresas nuevas, y como he dicho, a nivel personal que haya más empresas de Ourense. También seguir dándole valor al sello, para que tengamos más solicitudes, no solo por lo que les contemos si no que lo vean ellos mismos.

–¿Hay desconocimiento sobre los efectos y el valor que puede conllevar el sello?

–Sí, creo que sí. Algo que me ha llamado la atención estos primeros meses es que veo que se conoce el Galicia Calidade pero no sabe muy bien lo que representa, entonces, ahí tenemos otro reto para llegar al mayor número posible y explicar qué significa el sello y dar a conocer los efectos que puede tener. Con el valor que da el sello, me sorprende que haya tan pocas empresas que lo quieran adquirir. Entonces, tenemos que hace una labor de comunicación importante para explicar que es un valor diferencial.

–¿Queda mucho por hacer?

–Sí, claro, todavía nos queda mucho por hacer, hemos empezado esta nueva etapa en diciembre y solamente estamos arrancando. Quedan muchos kilómetros por recorrer (risas).