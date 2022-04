En el local de Correos.

La Sociedad Filatélica Miño inauguró ayer una exposición dedicada a la celebración cristiana de la Pasión a través de los sellos, matasellos, tarjetas y sobres que recogen la celebración de la Pasión en diferentes lugares de la geografía española, incluyendo la de la villa de O Carballiño, coordinada por la Cofradía de la Veracruz.

Vino y poesía

Cata con poemas de Florencio

La Ruta do Viño de Valdeorras colabora con As Letras de Florencio en la organización de una cata de vinos maridados con poemas de Delgado Gurriarán, el autor reconocido este año con el Día das Letras Galegas. La iniciativa correrá a cargo de la sumiller Mercedes González, que comentará seis vinos, acompañada de Diana Rodríguez Ramos, que recitará versos de Florencio. El acto tendrá lugar en el hotel Paladium, de Vilamartín. La cata cuesta de 10 euros y el menú degustación, 30. Para anotarse, en la web de la Asociación do Ruta do Viño de Valdeorras, o en el teléfono 604 07 87 53.

Hoy, a las 12.00 horas.

Semana Santa

Suspendido el Viacrucis

La comitiva religiosa que recorre 14 iglesias de la ciudad se ha suspendido. El acto estaba previsto para hoy.

Procesión de Ramos

La tradición procesión de la Borriquilla inicia su recorrido en el parque de San Lázaro y finaliza en la Santa Iglesia Catedral, donde se oficiará una misa presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

Domingo, a las 11.30 horas en San Lázaro y a las 12.00 en la Catedral.

Visitas

Un día en Celanova

El Ateneo de Ourense, en colaboración con la Fundación Curros Enríquez, organiza una visita al Mosteiro de San Salvador de Celanova. La excursión incluye un concierto de órgano a cargo de la profesora María José Mosquera Seoane, acompañada de Meri Alonso, integrante de la Coral de Celanova. Por la tarde, la visita se trasladará al castro de Castromao, con el arqueólogo uan Manuel González.

Hoy, a las 11.00 horas.

Vía Nova

Aquae Querquennae

El Centro de Interpretación Aquae Querquennae-Vía Nova estará abierto en Semana Santa, del 9 al 17 de abril, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00h.

Visitas guiadas a las 11.30 horas.

Exposiciones

‘Vida’

En el primer piso de la biblioteca pública Nós de Ourense, dentro del espacio CreOu, puede visitarse una muestra con fotografías, pinturas y poesías de Joaquín Moreiras, un estudiante ourensano de Bachillerato, amante del arte, el diseño y el jazz.

Hasta el 13 de abril.

‘O lugar intermedio’

El centro cultural Marcos Valcárcel alberga ‘O lugar intermedio’, una reflexión sobre el espacio de la artista multidisciplinar Consuelo Chacón.

Hasta el 17 de abril.

35 años de Amencer

La Sala Aberta de la asociación juvenil acoge una exposición fotográfica que recorre la trayectoria de la entidad.

Hasta el 18 de abril.

‘O poder da palabra’

La sala de Afundación muestra ‘O poder da palabra. 40 anos do Parlamento de Galicia. 1981-2021’, una exposición que repasa hechos destacables del legislativo gallego.

Hasta el 24 de abril.

‘Un mar de libros’

En el centro cultural Marcos Valcárcel, la muestra ‘Un mar de libros’, de Isabel Pintado.

Hasta el 1 de mayo.

‘A vida lenta’

La sala de Afundación alberga “A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego”, de Aser Álvarez

Hasta el 1 de mayo.