La Fiscalía abre diligencias por las obras de ampliación de la carretera de Esgos

La ampliación de la carretera OU-0509, está entredicho. Al menos, así lo quiere hacer ver la Fiscalía de Ourense que acaba de admitir a trámite la denuncia impuesta contra el proyecto de ampliación, que está llevando a cabo la Diputación de Ourense, y ordenar la apertura de diligencias judiciales para investigar si realmente hubo, hay o puede haber un daño patrimonial, en el entorno del monasterio de San Pedro de Rocas.

El Ministerio Público, a través de la fiscal competente en materia de medio ambiente, remitió un decreto de incoación, archivo y acumulación a los denunciantes, es decir el colectivo Amigos da Terra y Fundación Moreiras-San Pedro de Rocas, para informarles de la apertura de dichas diligencias por la vía penal sobre un delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 323 del Cógido Penal.

La fiscal basa la apertura de diligencias en que encuentra fundamentos para investigar las actuaciones llevadas a cabo y además une las dos denuncias interpuestas en una sola porque “el motivo de la denuncia es el mismo”.

Los denunciantes presentaron un escrito ante el Ministerio Público exponiendo que el proyecto de la Diputación de Ourense cortaba 83 árboles de distintas especies forestales, provocada la destrucción de elementos patrimoniales, arqueológicos, naturales y etnográficos-culturales del Bien de Interés Cultural de San Pedro de Rocas. En el escrito de denuncian presentado, alegan que “se están a producir daños irreparables, agresión y destrozos del patrimonio arbóreo, del paisaje y de los valores etnográficos-culturales en pleno corazón de la Ribeira Sacra, actuación incomprensible en uno de los ecosistema de más valor de la Galicia interior”.

Y añadían que “se está generando una alarma social de personas ciudadanas, que estaban en el lugar de los hechos para defender la legalidad y la protección de un bien patrimonial como San Pedro de Rocas”. En concreto se refieren a que el día de la sesión judicial cuando se estaba procediendo a la celebración para dirimir si era regular o irregular el proyecto, se procedió al corte de los árboles por parte de la empresa contratada por el gobierno provincial. Por su parte, el ejecutivo provincial defiende que el proyecto tiene los informes favorables preceptivo y cuanta con dictámenes facultativos emitidos por órganos independientes que avalan una obra demandada por los vecinos de los municipios de Nogueira y Esgos.

Los denunciantes defienden que existen otras “formas de ejecutar la ampliación” sin producir los destrozos que están previstos. En su escrito de denuncia indicaban que “además de las talas de los árboles se producirán daños al patrimonio cultural, afectando al muro del Coto de San Pedro de Rocas, tratándose además de un espacio protegido y de interés histórico. Además se están incumpliendo la ley de protección del patrimonio de Galicia, siendo obligación de dicha administración la protección y la conservación de los bienes patrimoniales gallegos con el fin de difundir el legado histórico y patrimonial de Galicia”.

La apertura de diligencias no tuvo evaluación por parte del gobierno provincial ya que evitó hacer declaraciones sobre la decisión de la Fiscalía, por el momento.

En el Parlamento Gallego fue tema de debate y mientras el PP de Galicia criticaba a los socialistas estar en contra del proyecto, la diputada del PSOE, Noa Díaz, explicaba que hay que “proteger una joya patrimonial, no discutimos la mejora de la carretera, pero no con un proyecto pensado únicamente para fomentar turismo masivo, si no como un proyecto sostenible y racional”.