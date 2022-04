El cementerio de las bicis perdidas

Más de una treintena de bicicletas, muchas perdidas, otras fruto de robos y abandonadas luego en la vía pública, llevan años en los bajos del edificio de la Policía Local en el barrio de A Ponte, esperando, sin éxito, a que alguien las reclame.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha y la edil de Sociales Eugenia Díaz Abella, afirman que “estamos estudiando darle una nueva salida, es decir entregándolas a personas o colectivos que puedan necesitarlas”, indica el concejal.

Nadie las ha reclamado tras el tiempo prudencial de espera , “que es al menos de dos años o más, el que llevan en ese depósito, y por eso ahora decidimos darle una utilidad, que no se queden más tiempo en depósito”, indica.

Según el concejal, “algunas de estas bicis son buenas, tienen el cuadro de carbono, es decir que no hablamos de bicicletas de 300 y de 400 euros, sino que en su día podrían alcanzar los 2.000 y 3.000 euros en el mercado; están bien de pintura y cuidadas, y una bicicleta salvo alguna rueda, no tiene mucho desgaste, por eso estamos viendo lo que nos proponen desde Servicio Sociales, si van a ser por sorteo o donación”.

Las de préstamos, a chatarra

En cuanto a las 150 bicicletas del servicio de préstamo por alquiler, que tenía el Concello de Ourense, y que había renovado el anterior equipo de gobierno municipal en 2018, no están tampoco en servicio, al no renovarse este contrato. Según el concejal de Ciudadanos, José Araújo “no sabemos qué ha ocurrido con ellas, pero no creo que sean válidas para donar, pues eran adaptadas para ese uso del servicio de préstamos, con un dispositivo especial”, indica.

Telmo Ucha confirma que estas bicicletas del que fuera servicio de préstamo, se encuentran en el depósito municipal, “son más de 100 y creemos que el destino final va a ser para chatarra, pues no le vemos salida para otro fin, salvo que alguien pueda encontrar otro posible uso y vea como aprovecharlas” indica. Lo que parece claro es que el actual Gobierno local, no va a renovar servicio de préstamo de bicicletas, con paradas en varios puntos del caco urbano, y con las que se pretendía promover este tipo de movilidad en la ciudad.