La “primera piedra” de las sentencias en gallego

Los nombres del juez Xoán Manuel Alfaya Ocampo y del abogado Miguel González Trigás figuran en una placa conmemorativa en la Audiencia Provincial de Ourense por formar parte de la historia de la normalización lingüística del gallego en la comunidad al ser partícipes de la primera sentencia judicial dictada íntegramente en gallego en el Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Ourense. Al acto se acercaron personalidades del sector político, del mundo social y también del ámbito judicial que vieron como el magistrado y el abogado ya forman parte de la historia.

El magistrado desarrolló su actividad profesional en diferentes ciudades y villas como O Barco, Carballiño, Bilbao, Pontevedra, Vigo y también en Ourense donde se dictó dicha sentencia en gallego en 1988 y de la que el abogado ourensano Miguel González recuerda que “la sentencia trataba de una separación entre un hombre y una mujer y el juez decidió hacer la sentencia en gallego” y añade “eran otros tiempos”.

Miguel González se acuerda que “en aquel momento, fuimos pioneros por hacer aquella sentencia y notablemente ahora hay otro escenario en el que dictar sentencias en gallego es más normal”. Sobre la historia de las sentencias en gallego en la comunidad señala que “la primera sentencia en gallego fue de un magistrado ourensano, de Castro Caldelas más concretamente, que fue Claudio Movilla que fue, entre otras cosas, presidente de varios Tribunales de Justicia. Esa primera sentencia la dictó en el contencioso-administrativo de A Coruña en 1985. Lo que pasa es que luego hubo más, si bien es cierto, que se está avanzando en ese sentido, pero no hay muchas que se hagan en gallego”.

El acto organizado por la Irmandade Xurídica Galega y la Asociación de Funcionarios para la Normalización Lingüística no estuvo exento de recuerdos y de comentarios sobre la evolución de la lengua gallega en el ámbito judicial, pero también en otros ámbitos como el social o el administrativo. Miguel González valora que “fue el primer paso que se dio de otros muchos que vinieron y que sobre todo están por llegar. Fue un acto simbólico de otros tiempos y que sirvió para que ahora otros jueces y juezas resuelvan sus sentencias en gallego”. Miguel González recuerda de la época que en las declaraciones en lengua gallega que hacían los testigos, peritos o acusados se recogían en castellano. Y apostilla que “eran otros tiempos, ahora se ven como normales cosas que hace años no pasaban a menudo o no pasaban, simplemente”.

Traductor

Otras de las cuestiones que recuerda el abogado ourensano es que, en algunos de los pleitos en los que ejerció su actividad profesional, tuvo que hacer de traductor. Miguel rememora que “tuve que hacer de traductor de algún juez que no era gallego, cuando se hablaba en gallego. Me acuerdo de uno, especialmente, sobre un accidente de tráfico que uno de los afectados decía que ‘íbamos de vagar’, es decir, despacio. Pero claro para el juez era desconocido y tenía que traducírselo, aunque a veces pensaba que era parcial (risas), por eso le decía a la otra parte que se lo tradujera, para que no pensaran eso”.

Miguel González describió sentirse “emocionado” por el acto de reconocimiento que supone la implantación de una placa conmemorativa en la Audiencia Provincial de Ourense y confiesa que “todavía son pocos los que hacen sentencias en gallego” y defiende que “no costaría mucho ya que en cada Audiencia hay un equipo de normalización lingüística y podrían traducir las sentencias”. Y finaliza diciendo que “algo mejoró, cómo no, pero todavía queda camino por recorrer en este sentido y hacer que cada vez dicten más sentencias en gallego”.