Una obra de 500.000 euros para ampliar la senda fluvial desde Outariz a Arrabaldo

Los grupos de la corporación local de la ciudad, aprobaron ayer por unanimidad, el convenio de colaboración entre Concello de Ourense y Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que permitirá, una vez firmado, la cofinanciación entre ambas entidades, de un proyecto de 500.000 euros para restaurar y poner en valor la senda fluvial entre Outariz, y Regato do Val, este último ya en Santa Cruz de Arrabaldo.

El proyecto, que supone la puesta en valor de este espacio, ampliando además las sendas fluviales ribereñas al Miño, tiene una coste de 500.000 euros, a ejecutar en dos anualidades, 2022 y 2023.

Fue el único punto del orden del día de un pleno extraordinario, que se celebró de nuevo y por primera vez desde la pandemia, en el salón de sesiones de la Consistorial y que no estuvo exento de polémica, en una debate –mejor pugilato a dos– entre el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el portavoz de Ciudadanos José Araújo, en el que este último le recordó al regidor que si este punto no pudo aprobarse en el pleno ordinario del viernes, es porque tenían que abandonar el pleno en solidaridad con la injustificada expulsión de la edil no adscrita, María Dibuja.

El concejal de Ciudadanos le recordó también al alcalde que este proyecto fue gestionado en el anterior mandato de PP, y que tendría que estar ya culminado “pero este gobierno no agiliza las cosas, las rechaza”.

El proyecto de Outariz tiene como finalidad darle continuidad a la senda fluvial existente en el Miño y mejorar el acceso al lecho del río. Según explicó en su intervención el alcalde, la obra “fortalecerá la continuidad de los tramos existentes y supondrá una mejora del dominio público hidráulico derivada de una adaptación del trazado para hacerlo más respetuoso con el río y la eliminación de especies invasoras”.

Así, que según subrayó el proyecto que desarrollarán Concello de Ourense y Confederación Hidrográfica Miño-Sil, será “bueno para la naturaleza y para nosotros, que lo vamos a disfrutar”.

El texto del convenio, cuya firma se aprobó ayer, y que ahora ya podar dar su segundo paso, la firma oficial entre las dos administraciones, incorpora un ajuste de anualidades, frente al previamente aprobado por el pleno municipal, de forma que las obras se puedan realizar en las anualidades 2022 y 2023, financiando la Confederación la aportación correspondiente a 2022 , (250.000 euros y el Concello la de 2022, otros 250.000 euros.

Arranca la obra de Concordia

Por otro lado el alcalde adelantó ayer en el transcurso de este pleno extraordinario, que el día 18 de abril, es decir el primer lunes después de Semana Santa, arrancan las obras de la calle Concordia, un proyecto millonario, que incorpora la primera escalera mecánica en el casco urbano.

Jácome tacha de ‘inútil’ al anterior equipo del PP, sus ahora socios

Lo que iba a ser un pleno de trámite, con un solo punto del orden del día, se convirtió en un duro cruce de descalificaciones entre Jácome y el portavoz del Ciudadanos, José Araújo cuando este comenzó lamentando que el alcalde convierta cada pleno en un “circo” y le recordó que todas las obras que hace ahora, estaban ya comprometidas en el anterior mandato Jácome repartió para todos, le regaló el adjetivo de “inútil” y criticó también la “inutilidad” de los ediles del anterior equipo de gobierno del PP, del que entonces formaba parte el propio Araújo. De 2015 a 2019, y antes de su dimisión y marcha del PP, Araújo era edil de Infraestructuras, y le recriminó a Jácome “que está inaugurando cosas en las que no tuvo que mover un dedo”, ha dicho. El alcalde abrió la espita, para señalar que el anterior mandato del PP, fue “el de las fuerzas oscuras” de la ciudad, “y solo hicieron un parque infantil en 4 años”. Vueltas y giros al pasado municipal y al presente, en los que incluso Pepe Araújo, indicó a Jácome que tendría mucho futuro como “trilero” en las calles de Benidorm, donde además no los detienen. Jácome respondió que ya trabajó en Benidorm organizando los primeros concurso de subida de escaleras de España, algo que siempre pone en su curriculum. El portavoz del PSOE , Rafa Villarino preguntó al alcalde: “¿Qué se siente al gobernar con las “fuerza oscuras” y los mayores “inútiles”,?, como calificó al PP Jácome. Este último respondió que el PP actual “ya no tiene ni a Jesús Vázquez, ni a Araújo que es un cambia partidos” .