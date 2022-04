El Concello de Ourense celebra a las 9 de la mañana de hoy un pleno extraordinario, cuyo único punto del orden del día es la firma del convenio de colaboración entre el propio Concello de Ourense y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la senda fluvial entre Outariz y Regato de Velle .

El asunto es el único punto del orden del día, y se retrasó hasta hoy después de que no pudiera ser aprobado en el pleno ordinario del pasado viernes, tal y como pensaba hacerse, al ser incluido en la sesión por la vía de urgencia.

El acuerdo debía ser aprobado por mayoría absoluta de la Corporación local, es decir por 14 votos, pero la sesión se suspendió, después de que los representantes de los grupos municipales de PSdeG-PSOE, BNG, C´ s y los no adscritos, (salvo Laureano Bermejo, exconcejal de Ciudadanos) abandonaran la sesión en protesta por la expulsión, por parte del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de la concejal no adscrita, María del Mar Fernández Dibuja, exedil de Democracia Ourensana el partido del regidor. La oposición consideró que no había motivos para esta expulsión y no le pareció democrática la decisión del alcalde.

Este último argumentó que la concejala fue expulsada, porque hablaba con sus compañeros durante la sesión “vociferando”, y le había advertido tres veces antes expulsarla. Hoy está prevista la aprobación al fin de este convenio.