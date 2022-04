Manzaneda abre por primera vez en la temporada y ofrece “precios especiales”

Era la noticia que todos los ourensanos estaban esperando. La estación de montaña de Manzaneda abre desde hoy para la práctica deportiva del esquí. Lo anunció la propia dirección de la empresa concesionara que señalaba que “gracias a las condiciones meteorológicas, abriremos nuestra pista Xeixo, para debutantes, con 300 metros esquiables para la práctica del esquí y también del snowboard”. Sin duda que es una noticia destacable por el momento en el que se produce y por las ganas de los usuarios amantes del esquí.

La empresa concesionaria abre la estación de montaña para la práctica del esquí por primera vez en la temporada (que se inició a finales de noviembre) y después de hacerlo en el mes de enero del pasado año, es decir, más de un año y dos meses sin poder esquiar en dicha estación. Para llamar a la multitud establecen “precios especiales” en los forfaits que van desde los 15 euros en una tarifa normal y los 10 euros en una tarifa reducida.

Además para la zona de telesilla turística y de trineos habrá una tarifa normal que será de 7 euros y una tarifa reducida que será de 5 euros. A mayores de las entradas a la estación, la empresa también pone a disposición de los usuarios material que podrán adquirir en las propias instalaciones. Desde la estación comentan que además de la práctica del esquí habrá “una zona disponible habilitada para trineos para que todos puedan disfrutar de la nieve”. Sin duda que será uno de los atractivos más solicitados de la provincia en una de las épocas turísticas más señalada, como es la Semana Santa. Familias y usuarios podrán tener, por fin, una experiencia en la nieve en la estación de ourensana después de tanto tiempo de espera.

Polémica

La estación ourensana de esquí se ha desestacionalizado con múltiples actividades deportivas y ofertas que van desde modalidades de bicicleta, senderismo, trail y otras ofertas turísticas enfocadas a la familia como el programa “Montaña en familia” o el programa “Esquiou”, en colaboración con la Diputación de Ourense. Sin embargo, durante el mes de enero y febrero, diversos usuarios especializados criticaron la falta de innivación artificial para acondicionar las pistas, hecho que sí se produjo en estos días previos a la apertura.

Por aquel entonces, se criticaba que con las condiciones favorables no se dispusieran los cañones que elaboran nieve artificial por razones que “no se dan explicado”. La empresa concesionario ofreció explicaciones a través del presidente provincial, Manuel Baltar, tras una pregunta del grupo provincial socialista donde señalaba que “las condiciones eran generales y no había la suficiente garantía para poner los cañones a funcionar”.

Fuera como fuese, en plena primavera, la estación de montaña abre su propia temporada particular a las puertas de un fin de semana que está a caballo de Semana Santa y donde se espera que la afluencia sea considerable. Las bajas temperaturas de los últimos días y la escasez de lluvias a la que se enfrenta la provincia han propiciado condiciones favorables para abrir, al menos, 300 metros esquiables.

Amable, el alcalde de Manzaneda: “Esperamos que se acerquen las familias”

Más de un año sin abrir la estación de esquí de Manzaneda no es ninguna novedad, ya que la anterior empresa concesionaria estuvo sin abrirla durante dos años enteros. Y esa situación para el tejido económico de los concellos de Pobra de Trives y Manzaneda supone un hándicap a la hora de ganar turistas. Aunque la estación de esquí se haya desestacionalizado con prácticas deportivas únicas en la provincia u ofertas deportivas diferentes, la nieve siempre engancha a más turistas. El alcalde de Manzaneda, Amable Fernández (PSOE), señala que “al no tener nieve, se reduce mucho el impacto en el municipio, de momento solo había campamentos para familias y niños y así es difícil”.

Y sobre que se abra una de las pistas de cara a Semana Santa comenta que “por supuesto que esperamos que sea un incentivo para que la gente que quiera y lo desee se acerque. No solo para disfrutar de la práctica, si no también para hacer deporte de aventura, andainas, bici de montaña o las instalaciones de la piscina”. El tejido económico y turístico también lo ve con buenos ojos aunque no exento de crítica a la gestión que se está haciendo. El Caserío de Castiñeira, ubicado en Montederramo, celebró la apertura en sus redes sociales con el comentario “abre Manzaneda, más vale tarde que nunca”. Sin duda, que es el elemento diferencial de la comarca, pero también de la provincia. Aunque con abrirlo solo dos veces al año, no basta para ganar turismo y otras potencialidades de las que indirectamente se puedan beneficiar.