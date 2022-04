Hoy, por último día, la Sala Alterarte del campus de Ourense exhibe en una sola sala los sonidos de 18 entroidos singulares de la provincia. La fiesta se revive a través de la exposición sonora “Ser son”, de la artista Mónica Mura, una propuesta comisariada por Sara Donoso.

La muestra consiste en una instalación formada por 18 cuerdas que sostienen, cada una de ellas, un juego de ‘chocas’. En total, un centenar de campanas originales.

Todos estos elementos, proporcionados por diferentes asociaciones de entroidos, confluyen en un cinturón central. La exposición forma parte de un proyecto de investigación de Mónica Mura y es un homenaje al entroido rural.

Actos

La primera sentencia en gallego

La Audiencia Provincial de Ourense acoge este jueves el acto conmemorativo de la primera sentencia dictada en gallego en Ourense. Se descubrirá una placa en homenaje al magistrado Xoán Manuel Alfaya y al abogado Miguel González Trigás, que en 1988 hicieron posible que se dictarse la primera sentencia en lengua gallega, en el juzgado de Primera Instancia Número 2 de Ourense.

Hoy, a las 18 h.

Libros

‘El origen de las especies’

El espacio cultural El Cercano acoge una charla alrededor del libro ‘El origen de las especies’, de Charles Darwin. La obra será comentada por Vicente Gracia. La entrada es libre.

Hoy, a las 11.30 horas.

‘Tres moscas sin propósito’

Dentro de las actividades del club de debate ‘Subir a por aire’ de la biblioteca pública Nós de Ourense, el jueves tiene lugar la presentación de ‘Tres moscas sin propósito’, con una posterior tertulia con el autor, Rubén Vázquez Aldemundo, que hablará sobre la falta de objetivos y propósitos y la sensaciones de aburrimiento que muchas personas tienen en la sociedad actual. Para asistir es necesaria inscripción previa en los teléfonos 988 788385/386.

Hoy, a las 19 horas.

‘Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro’

El espacio cultural El Cercano acoge la presentación del libro ‘Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro’. Intervendrán el autor, Castor Pérez, y José Rivela, que hará la función de presentador.

Hoy, a las 20 horas.

Conferencias

‘Fosas comúns na Guerra Civil’

Dentro de los actos conmemorativos que organiza la asociación de Amigos da República, el Liceo de Ourense acoge una conferencia sobre las fosas comunes en la Guerra Civil, y la intervención oficial en Galicia. La mesa redonda será impartida por el historiador de la USC Rafael García y el antropólogo forense Fernando Serrulla, del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Hoy, a las 20 horas.

Vino y poesía

Cata con poemas de Florencio

La Ruta do Viño de Valdeorras colabora con As Letras de Florencio en la organización de una cata de vinos maridados con poemas de Delgado Gurriarán, el autor reconocido este año con el Día das Letras Galegas. La iniciativa, titulada ‘Cando o viño foi a súa musa’, correrá a cargo de la sumiller Mercedes González, que comentará seis vinos, acompañada de Diana Rodríguez Ramos, que recitará versos de Florencio. El acto tendrá lugar en el hotel Paladium, de Vilamartín. La cata cuesta de 10 euros y el menú degustación, 30. Para anotarse, en la web de la Asociación do Ruta do Viño de Valdeorras, o en el teléfono 604 07 87 53.

Sábado, 9 de abril, a las 12 horas.

Semana Santa

Viacrucis

De 10:00 a 18:00 horas, la comitiva religiosa recorrerá 14 iglesias de la ciudad. El acto está organizado por la Delegación de Juventud de la Diócesis de Ourense.

Sábado, 9 de abril.

Procesión de Ramos

Parte del parque de San Lázaro a las 11.30 horas y finaliza en la Santa Iglesia Catedral. A las 12 del mediodía comienza una misa presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

Domingo, 10 de abril.

Exposiciones

‘Vida’

En el primer piso de la biblioteca pública Nós de Ourense, dentro del espacio CreOu, puede visitarse una muestra con fotografías, pinturas y poesías de Joaquín Moreiras, un estudiante ourensano de Bachillerato, amante del arte, el diseño y el jazz. ‘Vida’, su primera exposición, recorre alguna de sus obras y da voz a un espíritu creativo lleno de sentimientos encontrados.

Hasta el 13 de abril.

‘O lugar intermedio’

El centro cultural Marcos Valcárcel alberga ‘O lugar intermedio’, una reflexión sobre el espacio de la artista multidisciplinar Consuelo Chacón.

Hasta el 17 de abril.

35 años de Amencer

La Sala Aberta de la asociación juvenil, que este pasado marzo cumplió 35 años, acoge una exposición fotográfica que recorre la trayectoria de la entidad. Son 15 paneles que dan una visión histórica con los protagonistas de los proyectos durante estos años.

Hasta el 18 de abril.

‘O poder da palabra’

La sala de Afundación en la Plaza Mayor muestra ‘O poder da palabra. 40 anos do Parlamento de Galicia. 1981-2021’, una exposición que repasa los hechos más destacables del legislativo gallego.

Hasta el 24 de abril.

Pintura y escultura en Monterrei

La sala expositiva del Hospital de la Trinidad de la acrópolis de Monterrei programa una muestra del pintor Carlos Santos y el escultor José Luis Abeledo.

Durante este mes.

‘Un mar de libros’

En el centro cultural Marcos Valcárcel, la muestra ‘Un mar de libros’, de Isabel Pintado.

Hasta el 1 de mayo.

‘A vida lenta’

La sala de exposiciones de Afundación alberga “A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego”, de Aser Álvarez.

Hasta el 1 de mayo.

‘Ser’

Retrospectiva del trabajo de Manuel Pesqueira, uno de los artistas más singulares de la plástica gallega, especialmente sobre el mundo rural y tradicional. Está comisariada por Alberto Cartón. En el Marcos Valcárcel.

Hasta el 8 de mayo.

‘Nós tamén fomos emigrantes’

La Casa da Cultura de Allariz acoge la exposición ‘Nós tamén fomos emigrantes’. La muestra está formada por fotografías de la agencia EFE sobre el proceso migratorio de decenas de miles de españoles, entre ellos numerosos gallegos, durante el siglo XX. Es una selección de 40 imágenes del archivo de la agencia. El objetivo es acercarse a esta realidad histórica a través de la mirada profesional y humana de los fotoperiodistas.

Hasta el 9 de mayo.

‘Pobre Asunción’

La biblioteca pública exhibe la muestra ‘Pobre Asunción’. A partir del primer caso documentado de violencia machista en Galicia, la exposición repasa la presencia y el tratamiento de la violencia de género en la prensa a lo largo del tiempo.

Hasta el 21 de mayo.

‘Eu son UVigo’

La biblioteca pública Nós de Ourense programa la exposición ‘Eu son UVigo’, una iniciativa organizada en colaboración con la Universidad de Vigo que busca dar visibilidad a las personas egresadas o que actualmente trabajan en ella y consiguieron sus sueños profesionales. El objetivo es poner en valor todos los ámbitos de conocimiento, la figura de la mujer como profesional de prestigio en el campo universitario, así como ilusionar con respecto a cursar estudios superiores.

Hasta junio.