Un hombre de 47 años fue detenido por la Policía por presunto homicidio en grado de tentativa, coacciones y daños, tras haber saboteado el vehículo del actual novio de su ex. El 15 de marzo, el 091 recibió la llamada de la víctima, que relató que cuando se dirigía a su trabajo se había percatado de que su coche hacía ruidos extraños, llegando a pararse. Al revisarlo, descubrió que faltaban tres tornillos de la rueda delantera izquierda, cuatro tornillos de la derecha y una pieza del sistema de frenado delantero.

Los policías se desplazaron hasta el lugar y comprobaron in situ los daños, mientras que otra dotación observó que la persiana del garaje de la víctima estaba forzada y los tornillos de las ruedas, dentro de una caja. El perjudicado fue a comisaría a denunciar y añadió que el 5 de marzo había sufrido también daños en su coche que afectaban a la chapa y al sistema de frenado, hechos que comunicó a la Guardia Civil. Apuntó al ex de su pareja como presunto autor. La UDEV de la comisaría investigó y comprobó que presuntamente fue esa persona. Días después, llamó a la víctima y a su ex para ofrecerles 1.000 euros si retiraban la denuncia. Si no, continuaría. Fue detenido.