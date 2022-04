Familias numerosas, luz en el invierno demográfico

La pérdida incesante de población en la provincia de Ourense, que en los últimos cuarenta años se ha dejado casi un tercio del censo –124.000 personas–, y apenas suma ya más habitantes en 92 municipios –305.000– que los que tiene la ciudad de Vigo –294.000–, se suma al proceso de envejecimiento, más acusado que en otros territorios.

La media de edad en Ourense alcanza los 50,97 años, muy por encima del conjunto de Galicia –47,74–, y en 15 municipios –el 16,3%– supera los 60 años. La baja natalidad es otro de los parámetros negativos –en 14 concellos hubo menos de 10 nacimientos en un lustro–, con un descenso de alumbramientos del 25% en un cuarto de siglo y la ratio más baja de hijos por mujer de Galicia: 0,95 (el dato es 1,02 en toda la comunidad).

Casi como una contradicción, como una luz de primavera en este invierno demográfico, están las familias numerosas. Su evolución en los últimos años es inversamente proporcional a la crisis demográfica. Mientras el censo cae y la media de edad aumenta, la cifra de estos hogares en los que las parejas tienen varios hijos ha subido, a nivel provincial y autonómico.

Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), la comunidad tenía 2.797.653 habitantes en 2010, que eran ya 2.732.347 en 2015. El censo cayó a 2.695.645 en 2021, un 3,6% menos que en 2010. El retroceso fue más pronunciado en Ourense: 335.219 en 2010, 318.391 en 2015 y 305.223 en 2021, un 8,9% de caída.

A lo largo de ese mismo espacio de tiempo, en cambio, el número de familias numerosas ha ido creciendo. Había un total de 19.783 en Galicia en 2010, cinco años más tarde el número había subido a 20.416, y el retrato más reciente de este colectivo sitúa la cifra en 25.578 en 2020, un 29,2% más que al inicio del periodo.

Ourense es el territorio gallego con menos familias numerosas: 2.276, el 8,9%

Ourense representa el menor porcentaje de población sobre el total de habitantes de la comunidad –un 11,31%–, así como el porcentaje más bajo de población con menos de 20 años –el 13,26%–, y el más elevado de mayores de 65 años (31,56%).

Dentro de esta lógica, es el territorio gallego con menos familias numerosas: 2.276, el 8,9%. Hay 10.561 hogares de este tipo en A Coruña, 10.418 en Pontevedra y 2.323 en Lugo, según la estadística de la Consellería de Política Social que publica el IGE.

Sin embargo, la tendencia que se da en toda Galicia con un aumento de las familias más pobladas se mantiene en Ourense. Había 1.768 hogares así reconocidos en el año 2010 y 1.870 en 2015, por lo que el incremento a lo largo de este tiempo en la provincia se sitúa en el 28,7%, un porcentaje similar al del conjunto de la comunidad autónoma.

"En Estados Unidos no éramos una familia numerosa, sino de las pequeñas"

Uno de estos hogares lo forman en Ourense Javiera Castillo y Sterling Wiltbank, de 39 años y naturales de Chile y Estados Unidos, respectivamente. Casados hace 18 años, son padres de cuatro hijos varones: Rawdy –16 años–, Jake –12–, Noah –9– y Maximus, el pequeño, de 4 años, que nació en el hospital de Ourense.

El mayor reside actualmente en Barcelona, donde se dedica al fútbol. La familia llegó a España hace 9 años y, tras una estancia en Oviedo, reside en la provincia de Ourense desde hace 8 años. Viven en Pereiro de Aguiar.

Antes de llegar a España residían en Flagstaff, en el estado de Arizona. “Allí la situación era opuesta a la de aquí: mucha gente joven y matrimonios jóvenes con muchos hijos. En Estados Unidos no éramos una familia numerosa, sino de las pequeñas”, compara Castillo, que es radióloga en el hospital público de Ourense.

"Es como si todo estuviera hecho para familias pequeñas"

Recalar en un territorio en crisis demográfica se percibe en los asuntos del día a día –es infrecuente que en una escuela haya un grupo amplio de hermanos–, y en trámites habituales como la organización de las vacaciones.

"Entre ellos hay un vínculo muy fuerte, se ayudan unos a otros. Somos un equipo, todos colaboramos y trabajamos juntos"

“Es difícil encontrar un lugar de alojamiento para los seis, y pocos hoteles están preparados para familias grandes, aunque ahora un poco más. También nos costó encontrar coches grandes. Es como si todo estuviera hecho para familias pequeñas”. Y pone otro ejemplo: “Los productos de tamaño familiar tenemos que comprar varios, porque están calculados para tres personas”.

Aunque tal vez el contraste más grande que notó Javiera, madre primeriza a los 22 años –la edad media para la maternidad en Galicia es de 32,84 años–, se produjo cuando llegaron a Oviedo y acudió a la primera reunión de padres del colegio, por su hijo mayor.

“Pregunté por qué iban los abuelos si era una reunión para padres y me dijeron que no, que los otros asistentes también eran padres. Me parecía imposible y fue chocante, porque mis padres fueron abuelos muy jóvenes”, explica.

“Comparten desde que nacen”

Con cuatro hijos, los Castillo Wiltbank han formado el hogar que buscaban. “Siempre quisimos tener cuatro”, responde antes de profundizar: “Entre ellos hay un vínculo muy fuerte, se ayudan unos a otros. Somos un equipo, todos colaboramos y trabajamos juntos. Creo que criarse así hace que haya menos egoísmo, porque aprenden a compartir desde que nacen. Cualidades como esa crecen con ellos”, destaca la madre.

"Creo que la gente, sobre todos los jóvenes, han sido educados con el ideal de tener una carrera, un trabajo, un coche o poder viajar. Todo lo material primero, y posponen la familia, que es lo más importante de la vida, lo que te llena y te hace feliz"

Desde su experiencia, Castillo da sus claves para que la natalidad repunte en lugares deprimidos demográficamente como Ourense: “La familia es un pilar fundamental de la sociedad y para formar una familia es imprescindible el amor. Si no tienes la suerte de encontrar a tu pareja ideal desde joven y formar una familia pronto, eso te limita a la hora de llegar a tener más hijos”, introduce.

“También creo que la gente, sobre todos los jóvenes, han sido educados con el ideal de tener una carrera, un trabajo, un coche o poder viajar. Todo lo material primero, y posponen la familia, que es lo más importante de la vida, lo que te llena y te hace feliz”.

Como médica que hizo el MIR cuando ya tenía tres hijos, Javiera afirma: “Muchas personas creen que los hijos te limitan y por eso no los tienen. Yo estoy en contra de esa idea: uno mismo es el que se limita y usa de excusa a las hijos. Nosotros estudiamos dos carreras siendo padres [Sterling es ingeniero forestal], trabajamos y hemos viajado por el mundo. Al contrario, los hijos dan más ganas de seguir adelante”.