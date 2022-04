Conciencia contra el acoso escolar: “Formamos a un alumnado mediador”

Insultos, motes despectivos, humillaciones, desprecios, amenazas, empujones, gritos, golpeos o aislamiento son algunos de las conductas que pueden derivar o llevar ante una situación de acoso escolar en los centros educativos. Estudiantes del IES Ferro Couselo participan desde 2019 en un proyecto europeo con un centro de Turquía y otro de Polonia donde establecen mecanismos para identificar las conductas de acoso y erradicarlas desde la prevención en edades infantiles.

El centro ourensano lleva trabajando en este sentido desde hace años con diferentes propuestas como una coreografía audiovisual (“lip dub”), diferentes actividades y un equipo de mediación en el propio centro.

Ana María Gómez, directora del IES Ferro Couselo, comenta que “la finalidad es compartir las experiencias, de la delegación turca y polaca con las nuestras propias, en el entorno de la convivencia escolar y sobre todo en las medidas que cada centro y cada país pone para evitar el acoso escolar o para mejorar la convivencia del día a día”. Los estudiantes del instituto, en mayor o menor medida, participan todos en un proyecto que es transversal y llega a toda la comunidad educativa. La directora explica que “sobre 12 estudiantes acogen a otros estudiantes de Turquía y Polonia, pero durante la estancia de estos hay diferentes actividades y la participación se triplica incluso se cuadruplica”.

“No bully”

Bajo el lema “Say bye to bully, say hi to buddy”, los centros educativos implantan políticas activas contra el acoso escolar. La directora arguye que “nosotros tenemos mediación escolar implementada en el centro y ellos no la tienen, esto llamó mucho su atención, además de cómo formábamos a nuestro alumnado para ser agente activo en la intervención de problemas entre alumnos”. El principal objetivo que persigue el programa es erradicar y prevenir el acoso y Ana María arguye que “los educamos para que, cuando haya un enfrentamiento entre compañeros en unas circunstancias concretas, los propios alumnos actúan de mediador, para que les compense a los dos en disputa”. El IES Ferro Couselo “forma a alumnos mediadores para que de raíz evite el problema, no es una sanción es un acuerdo para el fin del conflicto”.

Con la llegada de la pandemia se paralizaron las movilidades y ahora están con la cuarta experiencia Erasmus y les queda la última en mayo en Turquía.