Jácome cobrará 2.100 euros más al mes del Concello por 3 ediles que ya no son de su grupo

El grupo municipal de Democracia Ourensana, que lidera el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, volverá a percibir cada mes de las arcas del Concello una asignación de 4.600 euros, como si aún tuviera 7 ediles, –cuando solo le quedan 4, incluido él mismo–, tras un acuerdo “sin precedentes”, según la oposición, aprobado ayer en pleno por el que volverá a percibir 2.100 euros más al mes, por sus tres exediles, los llamados díscolos de DO, pese a que ya no están en su grupo y son ahora concejales no adscritos.

El acuerdo incluye, además, que se le devuelvan con carácter retroactivo todas los asignaciones que dejó de cobrar –son 700 euros por concejal y mes–, por cada uno de los díscolos de DO, desde que tras la ruptura con Jácome pasaron al grupo de no adscritos. Esto incluye lo que dejó de percibir por exedil de DO Miguel Caride, durante los meses que estuvo en el Concello como no adscrito, antes de dimitir finalmente.

Lo de ayer no fue milagro, sino que el PP cambió su sentido de voto, apoyando esta propuestas de Jácome. Pero también fue “suerte” (la oposición lo califica como las “carambolas” de Jácome), la que volvió a aliarse con el regidor, pues el voto del PP no le hubiera bastado para recuperar esos emolumentos, sino que fue gracias a la inesperada baja por COVID de un edil del PSOE, que unido a otras ausencias, hizo que solo asistieran al pleno 22 de los 27 ediles.

La votación quedó en empate, con 11 votos de PP, DO, el edil de Ciudadanos y el no adscrito Laureano Bermejo (antes de Cs), a favor de la propuesta de Jácome, para que los grupos municipales sigan cobrando por sus ediles, aunque estos hayan abandonado el grupo por el que fueron elegidos. De hecho a Ciudadanos, cuyo segundo edil, Bermejo, se le fue a no adscritos, este acuerdo le beneficia, porque no perderá los 700 euros que ingresaba por este edil.

En el otro lado de la balance, hubo 11 votos de PSOE, BNG y los 3 ediles no adscritos, antes de DO, que votaron no a esa propuesta de Jácome, quien acabó aprobándola gracias al voto de calidad del alcalde.

El PP, y en su nombre Jorge Pumar, explicó que habían cambiado su sentido de voto, porque ahora la fiscal pidió el archivo de la denuncia contra Jácome por malversación de caudales públicos de los fondos del partido, del que estaba siendo investigado.

El alcalde defendió en todo momento que su petición era legal y que todos los grupos tienen derecho a cobrar toda la asignación mensual como grupo, “aún cuando haya casos de transfuguismo como le ocurrió a él que inicialmente se había quedado con 2 de 7 ediles.

Era el primer pleno en el que se permitía el acceso al Auditorio ras la pandemia, pero aún así solo seis, personas decidieron presenciar la sesión en directo .

Momentos después, los delegados de los trabajadores del Concello de Comisiones Obreras, que habían, tras manifestarse en el exterior en protesta por las políticas de personal del Gobierno local, fueron a la bancada del público, a la espera del debate de una moción de Ciudadanos, pidiendo una mejora de condiciones de los trabajadores de los servicios de Recaudación y Registro, que no pudo debatirse, al abandonar el pleno la oposición en solidaridad con la “intolerable expulsión” por parte del alcalde, de la exedil de DO, María del Mar Dibuja porque hablaba alto.

En un ambiente caldeado, por la nueva victoria del regidor, que volverá a cobrar una asignación de 4.900 euros por sus ediles más los 700 al mes que recibe cada grupo (es decir 5.900 al mes para DO) se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, explicada de forma detallada por la edil de Hacienda, Ana Morenza, y que supone una merma de más de dos millones de los ingresos municipales por ese concepto, pero implica una importante minoración de la plusvalía para el contribuyente.

María Dibuja, defendió la primera moción, un cronograma del Concello, para adaptarse a la ley del cambio climático y a las acciones municipales con esa normativa.

Fue aprobada por unanimidad, pero se prendió la mecha, cuando la concejala ironizó con que el alcalde de ingresaría, “90.000 euros más” de las arcas municipales, por esos 3 ediles que ya no son de DO. Se aprobó también la moción del PSOE contra el cierre de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, y la moción socialista para pidiendo una reconocimiento a Carlos Casares, así como la que urge la apertura de la oficina de e Ecobarrio en A Ponte. Varias mocione, y el l convenio Concello -CHMS, para una senda peatonal Outariz-Velle, irá a pleno extraordinario la semana que viene, pues la oposición ya había abandonado el pleno, en apoyo a Mar Dibuja.

Nuevo plante plenario de la oposición tras expulsar el regidor a María Dibuja: "Es que vociferaba"

No hay pleno municipal sin espectáculo implícito, y ayer tras tres amonestaciones realizadas por el alcalde a la concejala de el grupo no adscrita, María del Mar Dibuja, la acabó expulsando del pleno, pues la concejal estaba hablando con sus compañeros y el regidor consideró que “vociferaba”. La concejala se fue, sin el habitual apoyo policial al que recurre Jácome, pero los otros ediles del grupo de María, PSOE, BNG y Ciudadanos abandonaron el pleno, al no conseguir explicación convincente de lo que entendían “otro gesto antidemocrático” del alcalde. Este nuevo plante plenario se producía a las 12.15 en el ecuador del pleno y con mociones por debatir. Tanto Pepe Araújo, de Ciudadanos, como Luis Seara del BNG aprovecharon su turno de intervención en la moción del PSOE proponiendo un homenaje a Carlos Casares para pedir explicaciones a Jácome sobre el motivo de esa ”pataleta infantil”, afirmó Araújo, que fue la expulsión de Dibuja, y le recordó que no tenía sentido que alguien que protagonizó tantos espectáculos malsonantes y de mala educación cuando era oposición, reaccionara así. En la misma línea se mostró Luis Seara, del BNG, quien indicó que e mantenía en la sala por “respeto” a la figura de Casares, pero que tras votar la moción abandonaría la sesión. Con él se fueron todos, menos los ediles de PP, el alcalde y sus tres ediles de DO, así como el no adscrito Laureano Bermejo. El pleno tuvo que suspenderse. El PSOE denunció el “fustigamiento sufrido” por la concejala, tras una situación de acoso intolerable sin motivo aparente” conductas que nunca iban a amparar.