Conseguir licencia de obra en Ourense: Un año de espera frente a 30 días en Pereiro o Barbadás

La situación que arrastra desde hace once años el Concello de Ourense, sin un plan de urbanismo aprobado, unido ahora a las diferencias de criterio del alcalde, con el PXOM ya revisado por sus socios de gobierno del PP desde el mes de junio de 2021, lastra la gestión urbanística del ayuntamiento de la ciudad, donde la media de espera para obtener una licencia de obra mayor, no baja de los 12 hasta los 18 meses o más, según los constructores consultados. Esto contrasta con la celeridad de concellos limítrofes, en los que, si todos los pasos están en regla, se incorporan informes favorables y pago de tasa correspondientes, el constructor puede conseguir su licencia en un plazo medio de uno a dos meses.

“Si la persona que solicita la licencia tiene todos los documentos e informes sectoriales de otras administraciones –en el caso de que estos se necesiten–, y obtiene el visto bueno de nuestros técnicos, incluso puede tener informada su licencia de obra, en 15 días, pero la media es de un mes en nuestro ayuntamiento, antes de pasar a ser aprobado en junta de gobierno”, afirma José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás

Su coordinado equipo del área de Urbanismo, está formado por 4 técnicos, “pero su trabajo está muy coordinado, realizan todos los pasos y vistas previas que se necesitan con diligencia. Si en cada junta de gobierno semanal hay hasta 15 asuntos, podemos decir que casi la mitad son para aprobar licencias de obras” advierte el alcalde.

En su caso, como en otros concellos del entorno de la ciudad, como Pereiro de Aguiar o San Cibrao das Viñas, que siempre figuran en la lista de los que han ganado población, la agilidad administrativa y la eficiencia son la clave.

El “equipo A” del urbanismo de Barbadás, está integrado, por cuatro técnicos cualificados en la materia, Rosa Suárez, Susana González, José Luis Rapela y Eloy Saboz, junto con la concejala del área, Victoria Morenza. “Lo tienen todo perfectamente organizado, sin saltarse ninguno de los pasos que exige la ley, por eso el mínimo de 15 días para una licencia –a veces– y la media normal de 30 días para conseguirla y construir, siempre depende qde ue no haya alguna cautela que exija alguna modificación del proyecto por parte del solicitante” indican Valcárcel.

¿Milagro?.No. El secreto es contar con un plan de urbanismo en vigor, y dejar trabajar a los técnicos, afirman. “Hay que potenciar y respetar al funcionario, nosotros firmamos en 2021 más de 40 proyectos de obra mayor. El tiempo medio es de un mes, siempre que el proyecto que se presenta cumpla todos los requisitos, e incluya, cuando esto sea necesario, los informes sectoriales favorables”, indica el alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor.

En San Cibrao das Viñas, el otro concello perimetral a Ourense, que se está llevando, al igual que Barbadás, muchos residentes de la ciudad, es un arquitecto, Ramón Valencia el encargado de realizar todo el proceso, de modo que en lo que aél compete, no supera en el 99% de los casos los 2 meses que fija la ley para contestar, al solicitante,una vez aque aporta toda la documentación necesaria, esta cumple todo lo exigible y ha pagado las tasas correspondientes. A partir de ahí ya solo queda aprobarlo en junta de gobierno del Concello. El arquitecto reconoce que el trabajo es arduo, es un concello vivo, con muchas solicitudes diversas en la materia, y trata de llevarlo todo al día.

La estrategia de estos gobiernos locales, es la atención directa y ágil pero no exenta de otros “atractivos”, como tasas municipales hasta un 30 y 40% más bajas; servicios de atención temprana; ayudas de material escolar o a la natalidad. Barbadás, pese a que tiene ya 11.116 vecinos censados, estima que hay unos 2.000 vecinos más que residen en ese municipio y no están empadronados. Por eso preparan una campaña para puesta en valor de todos los beneficios que le puede suponer a los vecinos, empadronarse en ese municipio, para animarles a que además de vivir, aumenten el censo municipal.

Luis Menor: “En solo tres meses tenemos 108 censados más en Pereiro”

Una de consecuencias de las políticas locales próximas al ciudadano, y que le facilitan trámites administrativos, le rebajan impuestos y le facilitan las obtención de licencias es que, si además esos municipios son próximos a la capital, ganan crecimiento urbanístico y poblacional. Pereiro de Aguiar es uno de los polos de atracción. De hecho ya figura incluso como el municipio con la renta per capita más alta de la provincia. “Lo primero que tienes que hacer es confiar en los técnicos y funcionarios y dejarte asesorar y en nuestro caso el plazo medio que tenemos es de un mes para otorgar licencia, siempre que todo esté en regla y tenga todos sus informes técnicos favorables o tasas abonadas, y ya a junta de gobierno para su aprobación”, indica Luis Menor. El trámite es todavía más rápido, en el caso de licencias para un negocio al amparo de la nuevas medidas que simplifican los trámites al no esta sujetas a licencias, sino a comunicación previa del inicio de actividad. Pereiro consigue mantener ese plazo, de un mes “pese a que tenemos un alto volumen de trabajo, el año pasado dimos más de 40 licencia de obra mayor, que fueron, viviendas, naves rehabilitaciones integrales” advierte el regidor. Reconoce que “facilitar las cosa, atrae población y en Pereiro de Aguiar, estamos ya en los 6.738 empadronados. En 2021 ganamos 139 vecinos más, y en los 3 meses que llevamos de 2022, ya sumamos 108 más” indica. Con todo, estima que el número de residentes reales es de más de 7.500 incluyendo los no empadronados. Impuestos más baratatos y decenas de ayudas de todo tipo a mayores, niños o servicios de conciliación, hacen el resto.