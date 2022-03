La hostelería se suma al malestar del campo y del transporte, pero divididos por el parón

“Decidimos unirnos a la convocatoria porque esta situación nos está asfixiando a todos, a hosteleros, al campo y al sector del transporte”. Es el comentario de Alberto Rúa, de la Asociación de Hosteleros de Xinzo, que ayer se concentraron en la Plaza Mayor de la villa para visibilizar el descontento y el malestar con la actual situación económica.

Alrededor de 30 hosteleros de Xinzo junto con vecinos y vecinas de la villa se concentraron para pedir que cese la espiral de inflación en los productos básicos, para pedir que se cumpla ley de la cadena alimentaria en el sector primario y para pedir una regulación de la energía y el combustible como demanda el sector del transporte. Alberto Rúa dice que “las reivindicaciones que estamos llevando a cabo son las mismas que hacen ganaderos y agricultores y también el sector del transporte porque todos dependemos de todos. A los agricultores y ganaderos le compramos las materias primas y el transporte nos lo trae, y además ellos son clientes nuestros por lo que todos debemos luchar por que esta situación cese”.

"Los autónomos, las materias primas, la energía, el combustible... sube todo"

Una parte importante de la hostelería limiana cerró la persiana para mostrar su apoyo a los demás sectores, pero no fue igual en las villas ni en la capital ourensana. La Confederación de Hostelería, que había convocado un parón para el lunes, tuvo que desistir al no secundarlo una parte de los hosteleros, que lo veían como “algo de cara a la galería” y no como una medida de presión, ya que los lunes son los días de descanso.

En la ciudad era residual ver las persianas cerradas, pero sí que algunos en el barrio de O Couto y en As Lagoas cerraron como señal de solidaridad ante la crisis económica que está sucediendo. Los hosteleros de Xinzo comentaban que “la cuestión es que los que no secundaron este parón, también están de acuerdo con nuestras reivindicaciones, somos un sector unido, que aunque no todos hagamos parón estamos todos unidos, como debemos estar”.

Algunos hosteleros de Xinzo comentan que las facturas “se duplican” desde comienzos de año pasando de los 300 a los 600 euros en gastos de energía y materias primas y eso supone que la viabilidad económica de muchos esté en entredicho. “No es que solamente suba la energía y nos afecte a todos, es que la lista es larga. Primero nos subieron los autónomos, después sube la energía y el combustible, suben también las materias primas como el aceite, los productos cárnicos, los pescados, las masas, las harinas, sube todo y nuestro sector depende de todas esas cosas y estamos en una situación que puede provocar cierres”.

Los hosteleros ourensanos consultados señalan que también están de acuerdo con las reivindicaciones que protestan sus homólogos limianos, pero que la falta de una “propuesta fuerte” de convocatoria genera incertidumbre entre los propietarios de negocios.

Todos señalan que el Entroido supuso un aliciente para su salud económica, pero esta situación “puede acabar con nosotros”.

En contra del parón

Los profesionales ourensanos del transporte dijeron en una votación el pasado fin de semana, dentro del paraguas de Apetamcor (Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia), que estaban en contra del parón, después de las medidas que adoptó el Gobierno con la patronal del transporte.

Un total de 56 personas, que pertenecían a la circunscripción de Ourense, votaron en dicha asamblea de la que 29 dijeron que estaban en contra y 22 a favor del paro. Tres se abstuvieron y dos votaron en blanco. Sin embargo, los resultados de las demás provincias certificaron que a nivel autonómico Apetamcor siga secundando el parón del transporte. Ayer, el paro ya no era total con un seguimiento del 90%, si no que era parcial, ya que muchos camioneros retomaron su actividad, pero sin dejar de reivindicar una regulación en el sector. “Trabajamos porque nos parecen buenas medidas, pero no soluciones a nuestros problemas”,decía uno de ellos.