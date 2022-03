Agentes sociales piden más infraestructuras y más accesibilidad para modernizar la movilidad

“En cuestión de movilidad, está todo por hacer”. Son las palabras de una de las arquitectas que participaron en el Móvete por Ourense y que realizaron el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible). La misma opinión tienen desde la Federación de Madres y Padres de Ourense y desde la Confederación Galega de Personas con Discapacidad (Cogami) que reclaman una modernización de la ciudad partiendo de un plan de movilidad que genere más accesibilidad, un camino escolar seguro, aparcamientos disuasorios y un plan de transporte que satisfaga las necesidades de la sociedad.

El regidor ourensano, Pérez Jácome, pone en marcha su programa “Ourense accesible” con una batería de medidas que están enfocadas en la movilidad vertical. La primera serán las rampas mecánicas en Concordia y esta semana encargó un proyecto para ejecutar un ascensor en la Plaza 500. También prometió rampas y escaleras en otros barrios de la ciudad para tratar de salvar los desniveles y facilitar la movilidad de la sociedad ourensana.

Accesibilidad universal

Un técnico urbanístico de Cogami analiza que “las escaleras mecánicas son mejoras de movilidad, pero no de accesibilidad . Entendemos que no debería ser lo prioritario, si no algo complementario al uso de los espacios. Desde luego que un elevador vertical es mucho más funcional que una escalera mecánica que en muchos casos solamente es de subida y para muchas personas con discapacidades o diversidades las pendientes negativa, es decir las bajadas, también suponen un reto”. Desde la asociación narran los problemas de siempre como los rebajes, los pasos de peatones sin sonido o condiciones desfavorables en materia de infraestructura para el uso o disfrute.

“Estamos viendo como gente en silla de ruedas no puede pasar porque un coche está subido a la acera, como no pueden subir al autobús porque hay coches mal aparcados y situaciones diarias que dificultan la vida de las personas”, dice el técnico de Cogami. En materia de accesibilidad, queda camino por recorrer y demandan un a batería de medidas para que se modernice una ciudad que “ha cambiado cosas, pero hay otras muchas por hacer. Es cierto que se van mejorando ciertas cuestiones, pero son como parches y lo que necesitamos es un plan de accesibilidad que dote de infraestructuras accesibles a la ciudad”.

Menos coches en los colegios

Es la pescadilla que se muerde la cola. Sin un plan de movilidad a corto, medio y largo plazo donde se involucren todos los partidos de forma unánime, las actuaciones irán enfocadas según el color político del gobierno municipal. Desde la Federación de ANPAS de Ourense lo tienen claro: “Se debería potenciar el camino escolar, sobre todo en primavera y en verano, pero vemos que no se avanza en este sentido”. Los antiguos gobiernos municipales propusieron diferentes iniciativas sobre esta cuestión con puntos clave de vigilancia, donde intervinieran comercios, padres voluntarios y la Policía Local, sin embargo, por diferentes cuestiones, no se llevó a cabo.

Abogan por que “el Concello haga un seguro de responsabilidad civil de voluntariado a aquellos padres y madres que colaboren con el camino escolar, para que en caso de que pase algo con algún niño se haga cargo. Porque todos queremos el camino escolar, pero puede pasar cualquier cosa y padres y madres somos como somos”.

Para las época del invierno idea una ampliación de las líneas de autobús en horas punta donde acompañante y escolares tengan una tarjeta que les permita viajar juntos. “Muchos ayuntamientos lo han hecho y lo mantiene y hace que se reduzca el tráfico. Pero también tenemos que decir que muchos padres y madres, lo repetimos, son como son. Prefieren llevar a su hijo o hija hasta la puerta del colegio con su coche. Ahí es donde tenemos que concienciar a la gente”. Califican de “desastre” la entrada y salida de los colegios y a este respecto el edil de Seguridad Ciudadana y diferentes directores y directoras de centros ourensanos ya se reunieron para evaluar medidas para evitar las dobles filas y la concentración de turismos.

Propuestas

Asociaciones y ANPAS señalan que las carencias de ahora son las mismas que las de hace diez o veinte años. La arquitecta Paula Feijóo, una de las técnicas que elaboró el PMUS, analiza que “quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo en relación al casco histórico tiene que haber un control, unos mecanismos para favorecer al peatón y que no pasen tantos coches. También tiene que haber aparcamientos disuasorios y una conexión de líneas de autobús buenas para evitar que la gente utilice el coche. También modelos alternativos, como la bicicleta o el patinete, e infraestructuras como un carril bici y desde ahí empezaría el cambio en la movilidad”.

La teoría se sabe, pero la práctica parece difícil en una ciudad que está mal conectada con los barrios, que no hay aparcamientos disuasorios en los barrios suficientes y que está inmersa en una “mejora” en el plan del transporte que diseña el regidor ourensano. Comprará 40 autobuses y pretende “modernizar” la movilidad, tras siete años en precario la concesión del transporte urbano. Quedan muchas tareas por hacer desde la administración y mucha concienciación. “Al final, si no se conciencia a las familias y a las personas, es difícil llevar todo eso a cabo”, dice Paula Feijóo.