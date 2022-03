Tensión en Rocas por la ampliación de la OU-0509 entre detractores y partidarios

La Diputación de Ourense proyecta una ampliación de la carretera en el término municipal de Esgos, en el entorno del monasterio de San Pedro de Rocas. Y ese proyecto divide a los vecinos que están a favor de la ampliación, contra los detractores del mismo que son la Fundación Moreiras y asociaciones ecologistas que no están de acuerdo en la forma, pero sí en el fondo.

Ayer los vecinos de A Cernada, Loña do Monte, Lobaces y Gomariz reunieron a decenas de personas de otras localidades y a alcaldes y concelleiros del entorno para expresar su aprobación a la ampliación de la carretera y mostrar su malestar con los colectivos que intentan paralizar el proyecto y buscar una alternativa.

En un comunicado, los vecinos dijeron que “la familia Moreiras no hizo más que destrozos. Primero cerraron el camino real, después en 2013 destruyeron los muros de este mismo camino, rompieron la canaleta de piedra que lleva el agua al monasterio, destrozaron la bajada a la fuente. Cuando hubo incendios en A Coutada los vecinos fueron los primeros en apagarlo porque la familia Moreiras lo único que hizo fue plantar árboles de una especie foránea que no son centenarios. Hoy Patrimonio iba a decirles que tenemos otras árboles a plantear”.

“La familia Moreiras ni son vecinos de Esgos ni viven en la casa de A Coutada"

Además, también mostraron su enfado por las actuaciones llevadas a cabo antes y posteriormente al proyecto diciendo que “esta familia ni son vecinos de Esgos ni viven en la casa de A Coutada ni cuidan nada que no sea para su beneficio. Ampliar la carretera, que nos favorece a todos parece ser un delito, será porque no les llega el terreno, ni lo que cobra por la expropiación, prefiere que el acceso sea peligroso y difícil. Los vecinos llevamos reclamando decenas de años esta ampliación y lo vamos a conseguir, porque la obra de la carretera no afectan al monasterio. Buscamos la seguridad vial y por eso la familia Moreiras no nos parará, ni ahora ni nunca”.

Los aplausos entre los vecinos eran señal de fortaleza, ante el presidente de la Fundación Moreiras que pretendía hablar con los demás vecinos para llegar a un entendimiento en cuanto a la forma, porque según explicaba en cuanto al fondo, el arreglo de la carretera, estaban de acuerdo. Algunos vecinos los señalaron por “contar mentiras” en relación a los accidentes que se producen en el vial.

Opositores al proyecto

Representantes de la Fundación Moreiras y de colectivos ecologistas y ambientalistas se personaron en la concentración que tenían los vecinos para intentar llegar a un entendimiento. Muchos de ellos gritaron “fuera” o “no te queremos escuchar” al presidente de la Fundación Moreiras, Juan Carlos Moreiras, al entender que no quiere la ampliación de la vía.

El presidente les intentó explicar que sí que estaba de acuerdo en cuanto al fondo, pero no la forma. “Estamos en un Bien de Interés Cultural, y si conocen el proyecto la ampliación va a sepultar con hormigón parte del coto del monasterio, es una nueva carretera, no es esta carretera. Ninguno de los que estamos aquí no quiere que no sea haga la carretera, al contrario, queremos que se haga pero de forma legal”.

Enfatizaron en el “destrozo patrimonial” que supone la ejecución del proyecto, pero los vecinos se marcharon antes de escuchar las explicaciones que intentaban dar los detractores. Ni unos se hicieron oír, ni los otros quisieron escuchar. Las actuaciones proseguirán ya que la juez no dictó medidas cautelares y una empresa cortó los árboles para iniciar el proyecto. Unos piden seguridad vial, otros piden seguridad vial “de forma legal” y mientras tanto la falta de entendimiento y disposición provocó momentos de tensión entre partidarios y detractores del proyecto.