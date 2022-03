Bos días! Hoxe teremos nubes medias e altas, con moi escasa precipitación, só algún chuvasco illado. 📹#OCebreiro



A compoñente leste do vento segue a traer po sahariano, que se notará especialmente no sur de #Galicia.



Ver información de calidade do aire: https://t.co/ZUprLc9WTA pic.twitter.com/L0NN6x0UZF