Una tractorada para pedir futuro: “Que se cumpla la ley de la cadena alimentaria”

Cansados, hartos o asfixiados. Esos son los adjetivos que los ganaderos, agricultores y empresarios del sector primario de la comarca de A Limia utilizaban ayer para describir el momento que vive el campo. Uniones Agrarias, Sindicato Labrego, la Asociación de Productos de Patata de A Limia, la Federación Rural Galega y Adegal secundaron una tractorada para protestar por la situación económica y laboral que padecen los profesionales del sector primario con una tractorada por las calles de la villa y una posterior manifestación por el núcleo urbano.

El portavoz de Uniones Agrarias en A Limia, Xosé Ramón, señala que “salimos para protestar porque no se está cumpliendo la ley de la cadena alimentacia, que fija que no se puede vender por debajo de los costes de producción y los ganaderos y agricultores están produciendo a pérdidas. No tenemos duda que la nueva ley de tráfico se va a cumplir, pues lo mismo tiene que pasar con la ley de la cadena alimentaria”. También se unen a las reivindicaciones del sector del transporte por la subida del gasóleo, pero a este respecto señalan que “al sector del transporte le pediríamos que tengan en cuenta al campo, sus reivindicaciones son legítimas, claro que sí, pero no están pensando en no perjudicar a otros sectores. Tienen que negociar y sentarse, pero creo que el sector del transporte está perjudicando gravemente al sector primario que esta situación de parón no beneficia a nadie. Hay productores tirando leche, otros que tienen mucho stock de carne porque están parados los mataderos y así muchos casos más, está claro que nos están perjudicando. Era necesario unos servicios mínimos para no agravar las dificultades del campo”, analizaba.

Pedían un gasóleo libre de impuestos, una flexibilización en la PAC, bonificaciones de los intereses y moratorias por lo menos de dos años en los préstamos de las explotaciones ganaderas, incremento de apoyo con los fondos Next Generation y una bonificación de la energía en las comunidades regantes y las explotaciones agrarias.

Los agricultores y ganaderos todos coincidían: “No es una cosa de una Administración solo, esto va desde arriba, desde Europa, pasando por el Gobierno central y el Ministerio de Agricultura y Pesca, hasta la Xunta de Galicia, todas las administraciones están implicadas en esta situación que vive el campo desde hace años”.