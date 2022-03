Un ourensano de 40 años ha sido condenado a 10 meses de privación del derecho a conducir y una multa de 600 euros como autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. A las 20.30 horas de la tarde del 6 de noviembre de 2018 sufrió una salida de vía cuando circulaba en un ciclomotor y colisionó contra el cierre de una finca. Resultó herido grave en ese siniestro. Al lugar de los hechos acudió el 061, una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y otra del Subsector de Tráfico.

Fue trasladado al hospital de Ourense. Dos agentes acudieron al centro sanitario para hacer la prueba de alcoholemia. El médico de urgencias indicó que el herido no tenía ningún problema de salud que le impidiera soplar, y el encausado, que presentaba signos físicos de que había bebido, mostró su consentimiento. En la primera prueba, efectuada a las 23.24 horas, es decir, tres horas después del siniestro, dio 1,01. En la segunda, que le realizaron a las 23.40 horas, el resultado fue de 0,94. Por tanto, tres horas después de los hechos cuadruplicaba la tasa máxima permitida.

La sentencia del Penal 1 de Ourense, que no es firme y admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, señala que el acusado “no estaba en condiciones para conducir sin riesgo”, debido a que la bebida “mermaba sus facultades”. La salida de la vía, subraya la magistrada, “no se habría producido si no hubiera ingerido alcohol”. El encausado fue citado pero no compareció al juicio.