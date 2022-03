La oposición señala el “daño de Jácome” al Concello tras su última causa judicial

Una nueva causa judicial salpica al regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, por aludir a “una mafia policial” en un enfrentamiento con un agente de la Policía Local, después de tener otra disputa, de la que salieron absueltos, por recriminarla Jácome al agente que tenía mal aparcado su coche en el recinto de Os Remedios.

El alcalde se acerca al banquillo después de que el magistrado concluyera toda la fase de instrucción y abre una fase previa a la de juicio oral. Mientras la cuenta de Twitter de Democracia Ourensana cargaba contra este nuevo anuncio diciendo “esto es Ourense, SPAIN”, la oposición criticaba las formas del regidor ourensano y el nuevo “borrón” que supone para el Concello una causa en la que está involucrado el regidor municipal. Mientras, desde el PP, socios de gobierno que sostienen a Jácome en la Alcaldía, eludían pronunciarse al respecto sobre el estado de la relación del matrimonio político en estos momentos. Las discrepancias son cada vez evidentes y en diferentes materias, la última un proyecto de Tanatorio que se pretende llevar a cabo en la zona de A Chavasqueira.

Por su parte desde el grupo municipal socialista señalan que “en cuanto a las actuaciones judiciales siempre mostramos nuestro máximo respecto a los tiempos y a las resoluciones y lo vamos a seguir manteniendo”. Y sobre las consecuencias que supone dicen que “es gravísimo que el Alcalde de Ourense ya no se conforme con dañar la imagen del Concello y da la ciudad, si no que ahora también pone en tela de juicio e intoxica la labor judicial, su independencia y su imparcialidad”. Los socialistas también destacan que “existe una persecución intolerable, y a la que tenemos que ponerle fin entre todos de forma urgente, a los funcionarios municipales por parte de Jácome, motivada por su propia frustración personal, desconocimiento y falta de respecto a los trabajadores. Y además le sirve como parapeto de cada a la opinión pública para tapar su incapacidad de gestionar y gobernar la institución”. Y finalizan diciendo que “desde el inicio del mandato es más que evidente que Jácome utilizó su cargo para despilfarrar dinero público en la contratación de asesores, con fines pocos éticos al menos, que no son en muchos casos los de desarrollar las funciones legales que le corresponden”.

Por su parte, el BNG indica que “con respecto al caso de mafia policial, no puede frivolizar ni decir lo que le venga en gana sin que eso tenga consecuencias. Cuando hace acusaciones tan graves tiene que aportar pruebas y acudir al juzgado, de lo contrario se expone a un procedimiento judicial, como así está pasando”.

Sobre la reincorporación de Guadalupe Ucha al seno de personal eventual al cargo del Concello y la publicación de la abstención del magistrado Luis Doval, marido de la misma y letrado que instruía la causa sobre malversación pública de 100.000 euros por parte de Jácome, evitan responder sobre esas relaciones y señalan que “respeto absoluto a la decisión y a la independencia judicial”.

El regidor ourensano suma ahora otra causa judicial por injurias que le acerca al banquillo del juzgado. La oposición critica el “daño” a la institución, mientras el PP se mantiene en silencio sin ninguna valoración que añadir.