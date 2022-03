Diez empresas ourensanas solicitaron un ERTE desde marzo, ninguna de ellas por causa mayor

El sector del transporte cumplió el undécimo día de parón para reivindicar condiciones laborales que llevan reclamando desde hace años y un reajuste del precio de combustible que pase por una regulación que haga que sus balances no sean a pérdidas.

El parón, convocado por la Plataforma en Defensa del sector, tiene previsto una marcha hoy por las calles de Madrid a la que se sumarán camioneros ourensanos. “Sin duda, iremos a defender nuestros derechos y nuestras reivindicaciones, porque el atropello que hacen con la gasolina y el diésel es la punta del iceberg de años de crisis del sector”, dice un camionero que ponía rumbo a la capital española.

Las consecuencias del parón la están sufriendo los consumidores y también las empresas que se afanan en buscar soluciones a la falta de suministros y de lidiar con servicios mínimos para no parar la producción. En esta apagón del sector del transporte, la Consellería de Emprego no ha recibido todavía ninguna solicitud de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia del cese de actividad de la mayoría de camioneros.

Ningún ERTE por causa mayor

Según informan desde la cartera de empleo de la Xunta de Galicia, de los 68 expedientes solicitados desde febrero, 10 de ellos correspondían a Ourense. Dos a sociedades de fabricación de piezas o componentes de vehículos de motor, dos de comercio al por menor de ropa, dos empresas de plásticos, una de elaboración de helados, otra de transporte, otra de forja y metalurgia y otra de fabricación de plásticos en formas primarias.

“Hay algunos camioneros que salen con furgonetas o sus propios coches"

El tejido empresarial ourensano todavía resiste a esta opción para paliar las pérdidas, pero ya se mueven con reajustes de jornada y, sobre todo, adelantamiento de vacaciones. Soluciones a momentos “críticos” como valoran los empresarios que confiesan que “hay algunos camioneros y personal de diferentes empresas que salen con furgonetas o sus propios coches particulares para entregar mercancía y suministros, porque quieren trabajar y así lo intentan”. Piden haya una regulación, para acabar con esta situación y volver a la normalidad, a la senda de la recuperación.

En referencia, a algunos supermercados afirman que tienen escasez de productos específicos como son la leche, el aceite y las pastas, pero desde la Plaza Mayor de Ourense la imagen era distinta a la de algunos establecimientos alimentarios y tenían los estantes llenos de diferentes variedades. Precisamente, los consumidores son conscientes de que la reivindicación de una regulación del precio de la gasolina también les repercute a ellos y se han unido a las protestas del sector como se vio en la Plaza Mayor de Ourense el pasado martes y también como se vivirá hoy en Xinzo de Limia, donde los ganaderos, agricultores y la sociedad limiana protestará de nuevo con una tractorada y una concentración.

El sector del transporte y el primario redoblan sus concentraciones y protestas para terminar con sendas crisis estructurales que les acompañaban y afectaban en sus actividades desde hace años y que la inflación y la invasión rusa han acabado por agravar.

Una parte de los hosteleros no secundará el parón de la Federación

Una parte de la hostelería ourensana no secundará el parón convocado por la Confederación de Hostelería de Ourense para el próximo lunes. Una parte importante de hosteleros señalan que no es un momento para hacer “un parón” y menos “un lunes que es cuando descansamos”, a pesar de que estén de acuerdo con las reivindicaciones sociales y también del sector del transporte. Así pues, el presidente de la Confederación llamaba a un parón el próximo lunes si en el día de ayer no se llegaba a un acuerdo para rebajar el precio de la energía y el combustible.

Emilio Afonso: “Estamos para proteger a quien quiera trabajar”

El subdelegado del Gobierno de España en Ourense, Emilio Afonso, valoró ayer el paro de los transportistas aludiendo a las reivindicaciones legítimas del sector y también defendiendo a aquellos que quieren trabajar. Afonso dijo que “los que quieran trabajar tienen que hacerlo libremente, algunos piquetes tienen actitudes violentas y están coaccionando. Evidentemente, la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están protegiendo a los transportistas con el objetivo fundamental de que la actividad empresarial siga trabajando. Estamos y están para proteger a quien quiera trabajar, están en su derecho”.