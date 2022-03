“Tenemos la soga al cuello; nos ahogan”

Una caravana de camiones atravesó el casco urbano de Ourense a toque de claxon, en la décima jornada del paro del transporte, para urgir el apoyo del Gobierno, ante su situación de “precariedad máxima” por la subida de precios del gasóleo, y con pancartas como “somos transportistas, no terroristas”.

Mientras los camiones estacionaban en una larga caravana desde Alameda a Juan XXIII, más de 200 personas, la mayoría trabajadores y empresarios del transporte de mercancías, así como familiares, se concentraban en la Plaza Mayor.

Entre ellos, Sonia Noguerol, empresaria del sector cárnico, cuyo producto distribuye como transportista por España. “ Yo cubro todas las áreas, desde que la materia prima está viva, hasta que llega al plato, y llevo desde el 9 de marzo parada, lo que significa que del 27 al 30 de mes, nos van a llegar un montón de gastos fijos. Tenemos la cuerda al cuello; nos ahogan” ,declaró. No entiende “por qué la gente no se echa a la calle; el precio del gasóleo se acabará repercutiendo en los portes si no hay otra solución, pero lo pagará el consumidor final. La gente no es consciente”, dice.

“Yo represento a mi pan”

Entre los manifestantes, camioneros como Iván Álvarez. “Yo soy trabajador asalariado, represento aquí a a mi pan, porque tengo que desayunar, comer y cenar fuera de casa y gasto 200 euros más al mes de dietas. Si al empresario le va mal tampoco podrá pagarme ese aumento que tengo que pedirle para cubrir mis gastos”, afirma.

La caravana de protesta entró al casco urbano a través de Puente del Milenio, pasando por Pabellón de Os Remedios, Progreso, hasta Alameda y permanecieron hasta pasadas las 20 horas.

Las medidas que reclaman

En su cuadro de peticiones figuran ocho medidas a cumplir por parte del Gobierno. Por un lado la bonificación inmediata de un mínimo de 40 céntimos, a recibir mensualmente con la devolución del gasóleo profesional.

También la intervención inmediata de los precios del carburante por parte del Gobierno, para impedir alzas en el precio del combustible como las de los últimos meses.

La actualización inmediata del Observatorio de Costes del Transporte es otras de las ocho peticiones, así como “la revisión de la fórmula de la indexación del precio del combustible, en el precio del porte, ya que el coste del gasóleo representa actualmente un porcentaje superior al 30% en la partida de gastos de una empresa de transporte de mercancías por carretera”, señalan. También piden el compromiso del Gobierno del cumplimiento de esta norma.

Por otro lado solicitan que se cumpla la ley que prohíbe el pago a más de 60 días, conforme establece la Ley 3/2004 de 29 de diciembre (Régimen Sancionador Ley 13/2021 de 1 de octubre).

Finalmente proponen un seguimiento de la prohibición de la carga y descarga por parte del conductor, conforme al RDL 3/22 de 1 de marzo, que establece su entrada en vigor el 2 de septiembre de 2022 y finalmente que se haga un seguimiento, por parte Gobierno, de la nueva normativa de los tiempos de paralización, cuyo tiempo máximo de espera se reduce de 2 horas a 1 hora, conforme al RDL 3/22 de 1 de marzo.

Detenidos por pinchar ruedas

Por otro lado, la Guardia Civil de Ourense detuvo en el Polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense, a un vecino de Coles, de 55 años, un vecino de Ourense de 49 años, y otro de 60, también de Ourense, como supuestos autores de un delito de daños, al ser sorprendidos pinchando ruedas de un camión con un punzón. Los daños se valoran en 1.500 euros.

El delegado del Gobierno central en Galicia, José Manuel Miñones,

denunció daños en vehículos y “coacciones” a camioneros, como el caso del polígono Ceao de Lugo y en Ourense, señaló, y sostuvo que había tenido conocimiento de que “han tirado piedras” desde los viaductos a los camiones, hecho que considera “gravísimo”.