Un paseo por la ciudad del agua

“El juego que da el agua en la ciudad es enorme”, dice José Ramón Gómez, guía de la oficina municipal de Turismo que ayer acompañó a escolares y público general en varias visitas por el centro histórico con el recurso hídrico como hilo conductor. Así celebró el Concello de Ourense el Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo para difundir un mensaje de concienciación para su conservación y correcto uso. El lema de este año es “Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible” y en este terreno, la ciudad de As Burgas tiene mucho que visibilizar.

La concejalía de Turismo programó tres rutas, dos por la mañana con escolares de los colegios Luis Vives y Amadeo Rodríguez Barroso, y otra por la tarde, para publico general. Un recorrido circular con una parada imprescindible en la fuente termal de As Burgas. “Ourense es una ciudad rica en manantiales y este es un punto emblemático”, señala José Ramón.

Durante el recorrido, el guía invitó a los asistentes a redescubrir su ciudad poniendo el foco en el agua, y no solo en la visible, como la que brota del caño de la burga, sino también en la que no se ve, pero está presente en la arquitectura, la escultura, usos y oficios, como el de las lavanderas que aquí tuvieron la suerte de poder lavar con agua caliente. Durante el recorrido que incluyó la Praza Maior y la Catedral, los participantes repararon en pequeños detalles como escudos con el elemento agua, y los que ofrecen fuentes históricas como la de la Praza do Ferro o la de Fonte de Rei, de la que ya no sale agua “pero que fue muy importante para la ciudad”.