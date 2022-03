Los empresarios plantean vacaciones, ERTE o despidos para paliar los efectos de la huelga

Seis días del parón del transporte y el tejido industrial está al borde del “colapso”. Así lo aseveran los presidente de las asociaciones de empresarios de los polígonos ourensanos, además de empresarios particulares que buscan fórmulas para paliar las pérdidas por la falta de actividad que está produciendo la huelga del sector.

En el día de ayer continuaban los piquetes ‘informativos’ en los polígonos ourensanos con la especial vigilancia de la Guardia Civil, que informaba que no se había registrado ningún incidente en los puntos en los que se paraban a los camiones: “Todo se está desarrollando con normalidad”.

"Estamos al borde del colapso”

Hoy se cumplirá el séptimo día de huelga y los empresarios ya confiesan que “estamos pensando en las medidas pertinentes que tenemos que tomar de cara a los próximos días, porque estamos al borde del colapso”. Según señalaron en las posibilidades de sus planes estarían las vacaciones anticipadas por parte de la plantilla, la reducción de las jornadas, la supresión de turnos, los expedientes de regulación de empleo o incluso los despidos.

“Es que esta situación es inaguantable, el lunes o el martes si sigue la huelga tendremos que tomar medidas porque estamos trabajando, algunos, sin que entre nada de material”, dice Alejandro Cruz, presidente de los empresarios del Polígono Barreiros. Todos coinciden en el análisis de la situación, las peticiones al Gobierno y en las consecuencias que traerá este parón como es el cerrojazo a la economía ourensana.

Agotado los stocks

“No tenemos más remedio que cerrar las obras por la falta de suministros. Es imposible seguir trabajando, nuestros proveedores no pueden ni servirnos hormigón, acero y otros materiales. Se han ido parando obras según se han ido agotando los stocks. De seguir así la situación, se irán cerrando más todavía”, dice el presidente de la Asociación de Constructores de Ourense, Santiago Ferreiro.

La construcción: "Está siendo la tormenta perfecta"

El sector de la construcción, al igual que el primario, se ve abocado al paro de sus proyectos con el parón del transporte. El presidente de los constructores ourensanos señala que “lo vivimos con muchísima preocupación, porque el sector ya estaba sufriendo antes, ahora más. De enero a hoy el acero se ha incrementado un 40%, el aluminio un 65% o la madera un 120%. Y a partir de abril subirá un 45% las tejas, 55% más en el ladrillo o el 40% más en el acero. Algunos distribuidores nos han anunciado que no ofertarán hasta que se estabilicen los precios y los presupuestos se están haciendo semanales. Esto más el incremento de las energías y el combustible, está siendo la tormenta perfecta”.

Sobre la huelga del transporte, alega que “el fondo de este escenario económico lo estamos padeciendo todos los sectores, pero las formas no nos parecen en absoluto adecuadas. El derecho a la huelga es tan importante como el derecho al trabajo, vivimos en un país democrático con derecho a la manifestación, no al boicot”. Y pide que “se tomen medidas estatales y urgentes para la revisión de precios de todos los materiales, y los costes energéticos para restablecer el equilibrio de los contratos, en caso contrario, estamos hablando no solo del cierre de obras sino también de empresas”.

Escasez de productos

La empresa ourensana Coren suma el cuarto día sin que sus mataderos estén activos. Los piquetes evitan que entren camiones para poder realizar la producción que se reparta a diferentes puntos de la provincia y también del ámbito nacional. Las cadenas de distribución alimentarias como los mercados ya hablan de “escasez” de productos como carne y pescado, este último con precios más elevados por la falta de existencias.

La imagen de los supermercados ourensanos son baldas vacías en lo referente a los productos lácteos, sobre todo los cartones de leche. El impacto de la guerra también afecta al aceite de oliva y a las pastas que empiezan también a faltar.

La patronal ourensana pide ya soluciones, el sector del transporte suma ya su séptimo día de parón y “continúan con fuerzas” y los consumidores no saben qué pasará. Mientras tanto la Xunta pide que los suministros y la distribución de alimentos lleguen a su punto y el Gobierno avisa de que puede sacar al ejército para asegurar la actividad de quienes quieran trabajar.