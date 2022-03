Las velutinas quedaron en un segundo plano en esta pandemia, y de hecho este pasado año hubo incluso menos en general, lo que se achaca a la climatología que no les fue favorable en primavera y a lo largo del año. Ella no solo afectó a la reproducción de éstas, sino también a la de otros insectos. En las zonas frías hubo muchas menos o casi ninguna comparado con años anteriores, pero según Suso Asorey, de la Asociación Galega de Apicultores, ello no tiene porqué ser un buen auguro para 2022, “lo que ocurra en un año, científicamente no vale nada”, pudiendo haber muchas otro año según la climatología que impere. Pero alerta que el cambio climático que estamos viviendo hace que ya estén llegando otras especies invasoras e incluso más peligrosas, como la “vespa orientalis”.

Lamentablemente hasta ahora “no hay un remedio que se pueda decir que sea eficaz, ni trampeo, ni retirada de nidos, nada”, apunta Asorey.No obstante, señala que lo más eficaz es la trashumancia, que consiste en trasladar las colmenas de las zonas donde hay velutinas a las zonas más altas, en el mes de julio, y “ello tendría la ventaja de tener otra cosecha a mayores”. Pero el problema es que “aquí los apicultores no están acostumbrados a hacer trashumancia, y no hay una normativa que la regule”. Con esta práctica las velutinas no desaparecen pero “salvarían sus colmenas”. Aunque para muchos “ya es tarde” porque “la gente mayor que tenía pequeños apiarios ya desapareció todo”, y dice solo es una opción para los que tienen cierto animo de lucro y que cuidan las colmenas por la producción de miel. Para los aficionados y de auto consumo “ya es tarde, no hay vuelta atrás”, aunque añade que “el futuro no lo sabemos, sobre todo en biología no hay nada cierto”. Ahora subsisten las colmenas de profesionales,sobre todo de los que hacen trashumancia. Explica que la temperatura afecta mucho a los insectos, incluso un grado ya es fundamental. El cambio climático afecta a la expansión de las avispas, y a nivel mundial “se vio favorecida y se está extendiendo la vespa orientalis, y otras que pueden acabar llegando, les va bien el cambio climático”. Advierte que algunas incluso pueden ser más dañinas para las personas que la propia velutina. De momento ésta es peligrosa sobre todo para los que trabajan en el campo. Lo ideal sería una lucha biológica por parte de la Administración, o algún ave depredador, pero “no se investiga”.