Ourense vivió su quinto día de huelga del sector del transporte y una segunda marcha de los camioneros, autónomos y asalariados, por las calles de la ciudad esta vez para visibilizar el descontento y hacer partícipe a la sociedad ourensana. “Es que no puede ser, hacen bien parando, el precio de la gasolina y la luz tiene que regularse como sea”, decía un treintañero por la calle Marcelo Macías. Los camioneros apuraron sus claxon para hacer ruido no solo por la ciudad si no también por la autovía A-52 dirección Madrid, desde Santa Cruz hasta Xinzo y camino de vuelta.

Las recientes declaraciones del Gobierno no han sentado muy bien al sector y sus anuncios son insuficientes ante una panorama que lleva costados millones a empresas y que ponen en peligro la viabilidad de pequeñas y medianas empresas. La visión empresarial es la parte más afectada de este parón y desde los tres polígonos industriales de la comarca de Ourense ya piden a la administración del Estado que ponga una solución encima de la mesa.

El mayor área industrial de Galicia

El Polígono San Cibrao ha parado turnos y hay empresas enteras con sus trabajadores en la calle protestando o en sus casas. A este respecto, dicen que “tenemos que alertar del inminente peligro de cierre de algunas empresas, por ahora de forma temporal y de que algunas cadenas de producción puedan derivar en desabastecimiento de productos de primera necesidad”. Y añaden que “somos conscientes de que este escenario económico pone contra las cuerdas a muchas empresas, así que conminamos al Gobierno a que tome medidas urgente para bajar el precio del combustible y evitar el colapso económico”. A los convocantes les dicen que “que se sienten a negociar para poner fin a una escalada de daños y pérdidas en las empresas que desembocará en cierres y despidos si no se le pone remedio”. Desde el mayor área empresarial de Galicia alegan que “se está empeorando gravemente la maltrecha economía empresarial”.

Desde Barreiros

Desde el Polígono Eduardo Barreiros, describen que “los camiones no salen y las materias primas no entran así es imposible de trabajar y salir adelante. Ya son muchos días”. Y añaden que “le pedimos al Gobierno que se sienten a negociar, porque si para el transporte para todos, se está bien, si ellos no se mueven, paramos. Esto no puede seguir así, tienen que bajarlo como sea”.

Sobre la situación actual dicen que que “aquí tenemos mucha paquetería y empresas de reparto que tienen a sus trabajadores en casa y otras que con las furgonetas van trabajando algo, porque a las furgonetas no las paran, pero las previsiones son bastantes malas, ya aguantamos cinco días sin que entre nada de materia prima”.

En Pereiro de Aguiar

En dimensión el tercer polígono más importante de la provincia es del de Pereiro de Aguiar, desde donde dicen que “la huelga ha paralizado todo y hay muchas empresas afectadas. La mayoría, no solo por el mero hecho de su actividad empresarial diaria si no por diferentes eventos previstos o asistencias a ferias que también se están cancelando”. Y comentan que “son días muy difíciles para los empresarios, que reivindicamos los mismo que el sector del transporte, pero no estamos de acuerdo con la forma de hacerlo”.

Respuestas "contundentes", pide la CEO

La Confederación Empresarial de Ourense se suma a las peticiones de los asociados de los empresarios de los diferentes polígonos industriales ourensanos para pedirle a la administración central medidas “ya”. La presidenta de la CEO, Marisol Nóvoa, dice que “la situación va empeorando y nada ayuda a vislumbrar el final de este problema. La débil y ambigua propuesta apuntada por el Gobierno, que indica una bajada de precios en los suministros con cifras disparadas cada día y que no parece tener techo. Pero no dicen cómo, y además la plantea para 15 después del comienzo de este paro. No es de recibo que ante una situación tan grave la actuación del Gobierno, que debería ser contundente, urgente y rápida, sea anunciada para finales de mes porque cada día en esta situación es fatal para la economía.

Apetamcor Ourense, “100%” a favor de la huelga

La Asociación de Tranporte por Carretera de Mercancías (Apetamcor) tuvo una reunión con los socios para calibrar la fortaleza de los mismos en referencia al paro. Así mismo, fue una mañana intensa donde las votaciones dejaron claro que una mínima parte están en contra del parón actual del transporte, que secundan junto a la Plataforma en Defensa del Sector, y una mayoría estaría a favor. Los socios ourensanos votaron el “100%” a favor del parón, siendo solamente 68, de los más de 1.500 que hay en la provincia ourensana. Desde la asociación señalaron que “queremos manifestar que nos hubiera gustados contar con más participación de su parte, ya que el ejercicio del voto forma parte de los derechos de los asociados a los que representamos, y tendríamos obtenido resultados más concretos y determinantes”. También quisieron aclarar que “nuestra única misión es la representación de nuestros socios y del transporte profesional, por lo que tenemos que decir que no tenemos ningún tipo de vinculación con ningún partido político o corriente política y queremos que quede bien claro que estamos en contra de cualquier acto de vandalismo o violencia, como queda manifiesto en nuestras marchas de diferente índole”. Sobre la negociación de unos servicios mínimos para garantizar ciertos servicios y productos, comentan que “son los convocantes, en este caso la Plataforma, los que los tienen que negociar. Nosotros somos intermediarios en defensa de nuestros intereses del sector del transporte profesional y de nuestros socios. En estos momentos críticos que vive el sector profesional, tenemos que luchar por unas medidas justas y por unas condiciones de trabajo dignas para nuestros transportistas”. Enfatizan en la idea de que no quieren perjudicar a ningún sector para evitar desabastecimientos y piden al Gobierno que ponga soluciones reales encima de la mesa ya.