“Los héroes sin capa del COVID seguimos aquí, y reclamamos un convenio justo”

“Los trabajadores de las residencias de mayores dimos el 150% durante la pandemia y lo seguimos dando, porque nos gusta nuestro trabajo. Nos llamaron entonces “los héroes sin capa”, algo que no pedimos, pero ya no se acuerdan de que seguimos estando aquí, y que desde 2019 no se ha revisado el convenio ni nuestros sueldos. Por eso nos manifestamos”, explica Manuela Doval.

Ella es la presidenta del comité de empresa de Domus VI, una residencia de mayores privada de Barbadás, “pero con plazas que son de la Xunta, que es la que tiene que mediar para que las empresas cumplan. La solución está en su mano”. La huelga, que moviliza a los trabajadores del sector en Galicia estos días, es por cuestiones casi genéricas. “Desde 2019 no se firma un convenio, y en ese tiempo ha habido un fuerte incremento del IPC, que no repercutió en nuestros sueldos, pero tenemos que ir a la compra todos los días”, afirman los trabajadores. Los problemas de ratio de personal “también son malos, pues incluyen a todo el personal de plantilla, y aunque recepción, limpieza y otras son tan importantes como cualquier otro puesto, no repercute en el trabajo directo de atención a mayores dependientes”, destacan. Suben hasta 80 euros más las cuotas a las familias, pero no los sueldos Según los sindicatos convocantes de esta huelga de trabajadores de residencias de mayores privadas de Galicia, convocatoria apoyada por CIG, CCOO y UGT, en algunos centros se han aplicado incrementos de hasta 80 euros más al mes a las familias de los residentes para justificar una subida del IPC del 6,5 por ciento, que no se aplicó en los salarios de los trabajadores, salarios congelados desde 2019. Natividad Álvarez, portavoz de CIG Ourense, recuerda que “es un trabajo extremadamente duro y delicado, y los salarios permanecen en torno a los 1.000 euros, con jornadas y turnos de descanso que no siempre se cumplen”. Por su parte, la presidenta del comité de empresa del centro de mayores de Barbadás señala que “en nuestro caso no tenemos nada que alegar en relación a los turnos de descanso y no nos quejamos tampoco de nuestro trabajo. Todos los trabajadores reclamamos un convenio digno y por eso estamos luchando, pero el 75% de culpa es de la Xunta, es la que tienen que poner condiciones a las empresas del sector”. Por lo demás, “para la mayoría el trabajo que realizamos es lo más grande, a pesar de que estamos reventadas, pues fueron tiempos duros”.