Deniegan el asilo a un hombre que alegó amenazas de mafias en Colombia “si no pagaba la ‘vacuna”

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestima la solicitud de un hombre de nacionalidad colombiana del derecho de asilo y el estatuto de refugiado, o bien de protección subsidiaria y residencia por motivos humanitarios, unas pretensiones denegadas por el Ministerio del Interior el 29 de julio de 2020. El tribunal ve la resolución “ajustada a derecho”.

Pidió protección internacional el 12 de julio de 2019, ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Policía de Ourense. Alegaba amenazas y extorsión por parte de organizaciones criminales que controlan los barrios de su ciudad, Cali. Tras dichas intimidaciones, expuso, continuó su vida con normalidad hasta que miembros de la organización criminal lo empezaron a amenazar de muerte si no pagaba la “vacuna”. Los pandilleros se presentaron en su casa armados, amenazándole, según su versión.

Interior argumentó que “no ha alegado poseer características que puedan ser indicio de que la extorsión no está fundamentada exclusivamente en motivos económicos, sino en alguna de las causas de la Convención de Ginebra. Se trata, además, de una persona cuyo desplazamiento a otro departamento o localidad en el que no actúe el grupo criminal que le extorsiona hubiera sido suficiente para acabar con la persecución que manifiesta sufrir”.

“Hay que tener en cuenta que el recurrente entró en nuestro país el 23 de mayo de 2018, y no solicitó protección internacional hasta el 12 de julio de 2019, lo que resta credibilidad a la solicitud”

Además, “no consta en forma alguna que las autoridades colombianas permanezcan pasivas ante dicho fenómeno. El sistema jurídico colombiano penaliza la extorsión y la policía nacional colombiana cuenta con unidades especiales exclusivamente dedicadas a evitar y actuar en contra del secuestro y la extorsión”, añadió Interior.

La Audiencia coincide: “Los agentes perseguidores no son agentes estatales, y no existen elementos de los que deducir que exista omisión por parte de las autoridades”. La inseguridad de un país no es suficiente por sí sola para el asilo: “Las amenazas que se denuncian se refieren a unas extorsiones que se enmarcan en la delincuencia común, y ninguna relación tienen con razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual”.

Tampoco justificó motivos fundados por los que el regreso a su país supusiera un riesgo para su integridad o su vida. “Hay que tener en cuenta que el recurrente entró en nuestro país el 23 de mayo de 2018, y no solicitó protección internacional hasta el 12 de julio de 2019, lo que resta credibilidad a la solicitud”.

El tribunal tampoco ve acreditada una “situación de vulnerabilidad” para autorizar su residencia por razones humanitarias.