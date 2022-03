El transporte extiende su protesta y su parón complica la distribución alimentaria

“Nuestra guerra es contra el Gobierno”, decían responsables de Apetamcor, mientras centenares de personas protestaban por la situación económica y la inflación de los precios del combustible y la energía en el cuarto día de parón del sector del transporte.

Una marcha de más de medio millar de personas emprendieron un camino para visibilizar el descontento laboral que sufren desde el colectivo, desde el Puente del Milenio hasta la Subdelegación del Gobierno. La Plataforma en Defensa del Sector y Apetamcor extendieron su protesta de los polígonos empresariales al centro de la ciudad de Ourense para ejemplificar que su situación es “insostenible”.

Los representantes del sector del transporte señalaban que “con la ayuda de las propias empresas que están aquí con nosotros, y con nuestros compañeros le pedimos al Gobierno una solución ya, no podemos esperar hasta el 29 de marzo por soluciones”. Y añadieron que “van a decir que no hay alimentos por culpa de los camioneros pero no será verdad, la culpa de que no haya alimentos es del Gobierno, de nadie más”. En el relato también hicieron mención a los precios de los combustibles y los anuncios formulados por el Ejecutivo, que se comprometía a regular el precio máximo del kw/hora en 180 euros y rebajar, con alguna fórmula alternativa a la reducción de impuestos, el precio del combustible.

Los representantes señalaron que “no nos valen compromisos, queremos realidades, y la única realidad es la que tenemos aquí (frente a la Subdelegación) donde miles de profesionales tienen un balance de pérdidas por la inacción del Gobierno”.

Mientras desde el seno del Ejecutivo tachaban de “actos violentos” los parones del sector y calificaban la huelga de “irresponsable”. A esta respuesta el sector contestaba que “si para el transporte, paramos todos”.

Preámbulo de la escasez

Si durante el tercer día las empresas de logística y reparto eran las principales afectadas, ayer en la cuarta jornada de parón las empresas de distribución alimentaria se veían perjudicadas por las reivindicaciones a pie de calle. Mientras las carnicerías resistían con algunos productos en almacén, los productos más frescos escaseaban en las pescaderías y supermercados que moderaban el discurso alegando que “ayer (por el miércoles) nos llegó al de material, pero hoy ya no entró nada, estamos a la espera de que llegadas, pero todavía así hay productos para vender, hay escasez, pero no desabastecimiento, por lo que no se debe alarmar a la población”. Algunas pescaderías particulares, consultadas por FARO, decían que “nosotros tenemos productos de todas las variedades, por el momento, pero no podemos asegurar que mañana los tengamos”.

Uno de los sectores que ya habla de desabastecimiento es el de las aguas minerales. A este respecto, emitieron un comunicado diciendo que “estamos viviendo una situación complicada que podría parar la producción ante la imposibilidad de dar salida a los productos. Esto, a su vez, crea los primeros problemas de desabastecimiento en los mercados y esto podría provocar que muchas empresas estén obligadas a iniciar expedientes de regulación temporal de empleo”.

El gerente de la Asociación Gallega de Empresas de Envasado, Benigno Amor, señalaba que “pedimos a la Subdelegación que dé traslado al Ministerio y al Ejecutivo para que encuentre una solución cuanto antes a este problema y evitar que se produzca un desabastecimiento en las cadenas de distribución y que se obligue a parar al tejido productivo”.

El parón seguirá porque el sector del transporte “se encuentra con fuerza para seguir, no queremos compromisos, queremos realidades”.