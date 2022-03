Las residencias no bajan la guardia ante el posible fin de la pandemia: “El riesgo sigue ahí”

Un día celebras con un paseo por el jardín que la residencia en la que vives no ha tenido ni un solo caso de COVID-19 en dos años de pandemia, y al siguiente surge un brote. Ha pasado en el centro de mayores Santa Mariña, de Allariz, y puede pasar en cualquier otro. “Esto no se ha terminado todavía; el riesgo sigue ahí”, dicen desde la Fundación San Rosendo, que gestiona la principal red de centros sociosanitarios de la provincia de Ourense, algunos de los cuales se mantienen inmunes.

Es el caso de los apartamentos tutelados Alfredo Romero, en pleno centro histórico de la capital de As Burgas, o de las residencias de Entrimo y San Xoán de Río, entre otras. Hasta hace unos días también la de Allariz había logrado esquivar el coronavirus, pero este miércoles les tocó a ellos.

Según los últimos datos actualizados el miércoles por la Consellería de Sanidade, en la provincia de Ourense hay 90 usuarios con positivo en COVID-19. Es el área sanitaria de Galicia con mayor incidencia, seguida de Lugo, que tiene 86.

La evolución de la pandemia dio un giro radical en los centros sociosanitarios con la vacuna, que supuso un importante escudo para el colectivo más vulnerable. Aunque se siguen produciendo contagios, la cifra es mucho menor, al igual que los efectos sobre la salud de los usuarios. En todo caso, la alerta se mantiene intacta y el posible fin de la pandemia no es un tema que domine las conversaciones en estos centros.

De hecho, mientras se debate la retirada de la mascarilla y las medidas de protección se van relajando, en las residencias el personal sigue extremando las precauciones. Joana Filipa Miranda Gonçalvez es enfermera en la residencia Santa Mariña, de Allariz, en la que tras resistir seis olas sin un solo contagio, este miércoles se detectó un brote. Señala que, si bien han ido sorteando uno tras otro los embistes del virus y el escenario está ahora más calmado por el efecto de la triple dosis, el personal del centro nunca bajó la guardia.

"Nadie está a salvo de un contagio"

“Hasta ahora no habíamos pasado esa angustia de trabajar con EPI y pantalla, ni de ver a los usuarios muy malitos como pasó en otros centros en las primeras olas, pero siempre hemos tenido esa inquietud por si salía un positivo”, apunta. Con este miedo se trabaja dos años y tres dosis después en todas las residencias de mayores. Y lo seguirán haciendo, reitera la Fundación San Rosendo, “porque está claro que nadie está a salvo de un contagio”.

El personal de las residencias mantiene el protocolo estricto de desinfección de manos y ropa a la entrada del centro. Joana cuenta que en Santa Mariña, con 18 usuarios, se lavan los uniformes todos los días y que siguen usando doble mascarilla (FFP2 y quirúrgica). Fuera del centro, en su vida cotidiana, tampoco han relajado las medidas. “Hay compañeras que no usan el ascensor de su edificio y suben por la escalera”, afirma.

Además, los centros hacen test de antígenos semanales para detectar posibles positivos entre el personal. “También al venir de librar o ante cualquier síntoma compatible”, precisa Joana. “La vacuna ha sido clave y ayuda muchísimo; en este centro todos, usuarios y trabajadoras, tenemos las tres dosis, y eso supone una tranquilidad”, concluye la sanitaria.

“En ningún lugar mejor que en este”

En las viviendas tuteladas Alfredo Romero no ha entrado el COVID-19 en toda la pandemia

Beli Piñeiro pasó la primera ola de la pandemia sola en su casa de Ourense, pero cuando llegó la segunda ocupaba ya una de las viviendas tuteladas Alfredo Romero, que la Fundación San Rosendo tiene en la Praza Bispo Cesáreo. A sus 87 años rebosa vitalidad. Madruga para ir a la piscina y después se reúne con amigas. Toda su agenda social se concentra en las mañanas porque las tardes, afirma, son para quedarse en casa.

“En ningún lugar mejor que en este”, dice respecto a su decisión de ingresar en un centro de mayores en plena pandemia. “Cuando lo necesité vine, vi y me quedé. Y estoy encantada, porque sé que si me pasa algo no tengo más que darle al timbre y enseguida vienen mis ángeles de la guarda”, explica en referencia a las trabajadoras del centro, mientras muestra los pulsadores que tiene en su piso, en el que hace vida independiente e incluso cocina.

Redujo su hogar a la que ahora llama su “casa de muñecas”, un piso que ha decorado a su manera y forrado con fotos de su familia “Mi hermana insiste en que me vaya a Madrid con ella, pero no quiero, aquí tengo toda la tranquilidad del mundo”.

“No tuvimos COVID pero los daños colaterales fueron tremendos”

El 1 de marzo de 2020, cuando todavía no se había detectado ningún caso de COVID en Ourense, se dieron de baja 10 usuarios de estas viviendas. “Lo hicieron por miedo, y ninguno ha vuelto; seguimos en contacto con ellos, pero prefieren esperar que todo esto pase”, explica la directora, Marián Torres.

Y pese a que los residentes entran y salen libremente y tienen una extensa vida social y familiar fuera del centro, aquí no ha habido ni un solo positivo en toda la pandemia. Ni entre los usuarios ni entre la plantilla de trabajadoras.

Pero tampoco ha sido fácil. “No tuvimos COVID pero los daño colaterales fueron tremendos”, señala, en alusión al impacto del confinamiento en el deterioro cognitivo de los mayores. Marián cree que influye el factor suerte, pero también los extremos cuidados. “Las visitas con la familia las hacen en el exterior y al mínimo síntoma hacemos test; ellos son muy responsables”, afirma.