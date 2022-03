No gusta a todos la idea hecha pública por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de que las fiestas mayores de Ourense se adelanten en el año 2023 a la primera semana de mayo, es decir, casi un mes y medio antes de la fecha tradicional de estos festejos, que siempre son a finales de junio. La intención del regidor es hacerlas coincidir con la tradición dos Maios.

Mientras que para unos se trata de una “ocurrencia más”, otros apuestan por potenciar los Maios, como el portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales Limiar, que se muestra contrario a tomar estas decisiones de cambio del calendario festivo sin consensuar.

Fuentes de la corporación local, entre ellas del PSOE, creen que hay “un interés electoral” en este cambio de fechas, pues la primera semana de mayo de 2023 representa el fin del mandato municipal. Se cumplirán entonces los cuatro años del gobierno local, y el equipo saliente debe dejar siempre el programa de fiestas ya cerrado. En este caso, señalan, adelantarlo a la primera semana de mayo coincidiría en plena campaña electoral, o vísperas de la misma.

Para la viceportavoz del grupo municipal del PSOE en el Concello de Ourense, Natalia González, “está claro que el alcalde solo piensa en hacer su propia campaña electoral, a costa de cambiar la tradición de la ciudad y jugar con sus fiestas”.

La recién elegida secretaria local de los socialistas considera que “es un capricho más de una persona a la que poco o nada le importa la ciudad. Lo único que le queda es su propia traca final”, indica.

Luis Seara, el portavoz municipal del BNG, recuerda que el posible cambio de fechas tendría damnificados, los estudiantes, la “materia prima” que asiste como público a lo mayoría de los festejos y a los platos fuertes, los conciertos.

Y es que tradicionalmente estas fiestas se celebran a finales de junio, y se fueron retrasando para que no coincidieran con el calendario de exámenes finales o con la Ebau, que los estudiantes afrontan en mayo o principios de junio.

“El ciclo festivo ya está fijado. Celebrar fiestas de Ourense no implica que no se puedan potenciar otras, pero trasladar las fiestas mayores de la ciudad a mayo, cuando el curso escolar aún no ha terminado es no estar en la realidad, pues muchas de las actividades no van a poder ser disfrutadas por una parte esencial de unas fiestas, como son los jóvenes y los que se encuentran en una edad escolar”, entiende el portavoz municipal del BNG.

Para él esta es “otra ocurrencia más, sin valorar los efectos que eso puedan tener, para que la gente pueda participar –que es de lo que se trata– en las fiestas de su ciudad”, añade.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense, Pepe Araújo, afirma que “el alcalde decidió, desde el principio del mandato, no consensuar, ni con agentes culturales ni con la sociedad en general, sino que actúa en base a ocurrencias”.

Reconoce que alguna de ellas “pueden estar bien, pero sin el consenso de la mayoría de la ciudadanía no se puede decidir. La política cultural no existe, solo lo que él denomina espectáculo; el resto de la actividad cultural la anula” .

Araújo recuerda que “existe un Consello Municipal de Cultura, que no se convoca. Difícilmente puede prosperar una iniciativa que suponga esa desconexión entre el alcalde y el resto de los vecinos”, critica.

Gonzalo Pérez Jácome afirmó este miércoles que las fiestas de Ourense de 2022 se celebrarán por última vez en junio, en concreto entre los días 22 al 26 del mes. En 2023 habrá unas “fiestas preveraniegas, que se celebrarán el primer domingo de Mayo”, explica, para hacerlas coincidir con los Maios, que considera la celebración más importante de la ciudad junto al Entroido, siendo esta última la fiesta número 1 para él como actual responsable de Artes y Festejos, tal y como rebautizó la concejalía el regidor.

💃🕺2022 será el último año de fiestas calientes de Ourense en el mes Junio



En 2023 las fiestas pre-veraniegas se celebrarán el primer domingo de Mayo, con los Maios



Las fiestas mayores Ourense-23 serán el Entroido; y no olvidemos el empuje de Halloween, San Martiño y Navidad — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 16 de marzo de 2022

Insistió además el alcalde en que “el mes de mayo es más adecuado que el de junio para celebrar las fiestas de la ciudad”, así como también para atraer visitantes , sobre todo de las otras provincias gallegas, porque no hay contraoferta de programación festiva fuerte en el resto de la comunidad, mientras que en junio está ya el San Juan, festivo en todos los municipios, o el participativo Arde Lucus, en Lugo.

“Para mí los Maios son la fiesta más importante y única de la ciudad. Estoy de acuerdo –y no es por darle la razón al alcalde– en que hay que potenciarla, pero creo que cualquier decisión que se tome hay que consensuarla en especial con la gente del mundo de la cultura”, advierte el presidente de la federación de asociaciones de vecinos Limiar.

