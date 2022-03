La huelga del transporte ya paraliza de forma total a empresas de logística de la provincia

Se cumple el cuarto día del parón del sector del transporte en la provincia de Ourense y la afectación ya tiene consecuencias en un sector que reclama una regulación de precios del combustible y la energía así como rebajas fiscales para “no tener balances con pérdidas”. Ayer, sus demandas fueron escuchadas por un Gobierno que dio el primero paso, aunque no sea en firme. El ejecutivo plantea medidas de “Estado” para buscar la fórmula más efectiva para rebajar los precios de los combustibles, además de estudiar una rebaja fiscal que pide la oposición.

El seguimiento de la huelga en el tercer día, en la provincia, superó el de los dos anteriores, según explican fuentes de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera, Apetamcor, que cifraba en torno a un 95% el seguimiento del parón. Según explican diferentes empresarios las más damnificadas por el parón son las empresas de logística.

Desde el Polígono Eduardo Barreiros, señalan que “la afectación del parón ya paraliza todo lo que se refiere a transporte de mercancías y los servicios de paquetería que están parados”. Y además añaden que “algunas empresas con camiones propios se están viendo afectadas en mayor o menor medida”. Las previsiones que auguran de cara a los próximos días es que “si no se mueve el transporte, si no hay salidas y entregas, vamos a tener que parar, más tarde o más temprano”.

Más o menos perjuicios

Las consecuencias del parón va por casas. Las grandes empresas no han tenido que parar la producción, pero sí que se han visto afectadas. En un comunicado, Aceites Abril señala que “la crisis energética y el conflicto bélico está dificultando la actividad económica y debemos afrontar el impacto de dicha situación a todos los niveles”. Inciden en que “hay escasez de girasol, la negativa de las aseguradoras a coberturas adicionales para operaciones en mercados próximos, las implicaciones logísticas del cierre de puertos de Ucrania o el incremento del precio del gas, el petróleo o la electricidad”. Fuentes cercanas a la empresa ourensana señalan que no han tenido que parar la producción y la afectación por la huelga del transporte afecta pero no en demasía. También comentan que “estamos estudiando alternativas en la mejor relación calidad-precio en aceites vegetales saludables por el aumento del precio del aceite de girasol”.

Coren: "Lo que le cueste demás la gasolina a nuestros camioneros, se le ingresará en cuenta"

La empresa ourensana Coren también está siendo afectada en su producción, al menos, en la de Santa Cruz de Arrabaldo. Durante estos días los piquetes frenaban la entrada y salida de algunos camiones para visibilizar el “descontento” por la situación económica actual. El director de producción de Coren, Luis Rodríguez, salía el pasado martes a última hora de la noche ha hablar con los camioneros que estaban fuera para explicarles la situación y certificar que “Coren ya ha dicho que el precio de los combustibles tiene que bajar y ya ha dicho que a final de mes, lo que le cueste demás la gasolina a nuestros camioneros, se le ingresará en cuenta”.

Pero, sin duda, las que mayor afectación están teniendo son las empresas de logística que centran su actividad en el transporte de mercancias y en la logística de paquetería. Empresarios de estas pequeñas y medianas empresas, afincados en los diferentes polígonos industriales, describían que “tenemos todos nuestros camiones parados ahora mismo, ya sea en la ve, en algunas zonas industriales o en las carreteras, no nos queremos arriesgar a que les pase algo por algún piquete o estén secuestrados”.

Preguntados por si han sido objeto de incidentes, algún empresario confirma que “ha habido trabajadores que han tenido que parar obligados, porque se les ponían delante y no le dejaban pasar, incluso, les han cerrado el paso con un coche delante y detrás para inmovilizar el camión”. Desde las plataformas convocantes arguyen que “son piquetes informativos” y se desvinculan de las acciones que “un grupo determinado de personas” pueda provocar.

Algunos empresarios: "No es el momento de parar"

Empresarios, que tienen su flota parada, y que están de acuerdo con algunas reivindicaciones, explican que “no es el momento de parar, al menos, para algunos, porque los que gestionamos alimentación tenemos un producto que se perderá porque tiene fecha de caducidad, no servirá.

Transportistas del sector de la alimentación que llevan a animales vivos dicen que “a algunos les dejan pasar al matadero, pero a otros no y no solo lo sufrimos nosotros si no también los animales”. Hoy se cumplirá el cuarto de día de parón mientras las previsiones que hay para los próximos días son “inciertas” según augura el sector empresarial y también para los consumidores.