La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, a once años de cárcel a Jonatan Rodríguez Padrón, de 40 años, por matar al dueño del Bar Novo de Ourense, el pasado 4 de febrero de 2020, tras discutir con él por drogas.

El sospechoso, que ha sido considerado autor de un delito de homicidio, deberá indemnizar con 22.000 euros a cada una de las dos hijas de la víctima personadas en el procedimiento.

El condenado, según consta en el apartado de hechos probados de la sentencia, acudió al bar que regentaba el fallecido, que ya estaba cerrado, con la finalidad de comprarle sustancias estupefacientes, como ya había hecho en otras ocasiones, portando un arma detonadora. La víctima le proporcionó dos gramos de cocaína, en lugar de los cuatro que pretendía el comprador, lo que provocó una discusión entre ambos. Durante la disputa, el acusado, que se negaba a abandonar el local, empujó al hostelero, provocando su caída al suelo, donde le golpeó en la cabeza con la pistola. Además, le clavó una botella rota en el cuello, ocasionándole la sección de la vena yugular.

Absuelto por hurto

El sospechoso fue absuelto del delito de hurto que le imputaban porque el jurado consideró que se apoderó de las llaves y del móvil del fallecido para "borrar posibles vestigios del crimen y ocultar su responsabilidad". El tribunal del jurado tuvo en cuenta la confesión del acusado, que fue corroborada "por la abundante prueba testifical y pericial que se desarrolló en el plenario", según resalta la Audiencia en la sentencia.

El tribunal no tuvo en cuenta ninguna de las atenuantes invocadas por la defensa, es decir, ni la de haber actuado a causa de su grave adicción a sustancias estupefacientes ni la de confesión tardía. "Considera que no median pruebas documentales ni testificales en relación con la toxicomanía del acusado y, en base a las testificales de los actuantes, entiende que la colaboración del acusado no fue decisiva en la averiguación del delito", señala la Audiencia en el fallo.

El juicio se prolongó durante tres sesiones y tras la deliberación del jurado que condenó al acusado, finalizaba el pasado 10 de marzo. Tras ese veredicto, el Ministerio Público, solicitó la pena de 12 años de prisión, alegando que “en el delito de homicidio se pueden interponer penas desde los 10 a los 15 años de cárcel y en este caso solicitamos una pena que corresponde la mitad inferior de la pena establecida”.

En cuanto a la responsabilidad civil determinaron que corresponde una cuantía de 20.000 euros para cada hija del fallecido. La acusación particular mostró total conformidad con las penas solicitadas por el Ministerio Público, si bien fijó la cuantía de la responsabilidad civil en 40.000 euros para cada hija porque “los daños morales y el sufrimiento son mayores”.

La Audiencia dictó un año menos de prisión, y 2.000 euros más, con respecto a las cantidades solicitadas en su momento por Fiscalía, en ambos aspectos. El homicida recibió la noticia en el módulo de la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar.