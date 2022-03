Horas de espera tras el alza de la luz: “Vivo sola y me llegó un recibo de 560 euros”

A las 12.15 del mediodía de este lunes, Isabel llevaba ya más de tres horas en la calle, a la espera de poder entrar a la oficina de Naturgy en la ciudad de Ourense, que está emplazada en la céntrica calle Celso Emilio Ferreiro. Su intención era aclarar un posible error en la lectura de su consumo eléctrico, según indicaba esta ciudadana. “Mi turno es el 85. Cuando llegué iban en el número 20 y ahora todavía están con el 40”, decía, resignada.

En la tienda de la compañía eléctrica en Ourense, el horario de atención se extiende desde las 8.30 a las 17.30. Hay quienes optan por acudir al amanecer para evitar la cola y retirar uno de los primeros papeles de la cita. Para los que, por la edad o por la brecha digital, están menos familiarizados con otros canales de atención, como el teléfono, la página web o la app, desplazarse a la oficina puede suponer varias horas de espera –con frío o con lluvia–, e incluso perder la mañana sin haber llegado a entrar.

"Yo vengo a que me digan cómo puedo pagar"

Esta es otra de las consecuencias de la subida del precio de la luz, que el 8 de marzo registraba el máximo histórico, de 544,98 euros/MWh, en el marco de la espiral alcista del gas natural, por el impacto de la guerra en Ucrania, así como por el efecto de esa energía en el coste del mix eléctrico, por el sistema marginalista.

“Vine a las 8.40 horas de la mañana y tengo el número 53. Cuando llegué iban por el 13. Es la primera vez que vengo después de cinco llamadas. Por teléfono no me resolvieron nada, me dijeron que no tenía lectura desde el mes de diciembre, con lo cual no me pueden pasar recibos. Yo vengo a que me digan cómo puedo pagar”, señalaba otra mujer también llamada Isabel.

"Quiero que vean qué está mal, porque yo no puedo pagar eso y no me parece normal. Si a lo mejor pagaba un mes de frío 100 euros, ahora más de 560 euros"

“Yo puedo estar esperando en este momento, pero hay gente con 90 años que no tiene ni una silla para sentarse. Me parece lamentable”, dice esta ciudadana, que en cualquier caso agradece la profesionalidad de los empleados de la tienda.

“Yo porque trabajo a turnos de noche y digo: pues pierdo la mañana. Vine el otro día pero me marché, ya por desesperación. Tenía el número 156 y me fui a las cuatro de la tarde, cuando iban por el 114”, asegura. Este lunes regresó a las 8.30 horas. “Va mucho más lento que el otro día. Iba a 15 personas por hora y hoy, a unas 10 por hora o así”, comenta.

Esta mujer ha acudido a la oficina “porque me vino un recibo de 500 y pico euros en un mes y vivo yo sola. Además, hay unos meses que ya había pagado y me vienen recibos como actualizando esos periodos. Por más que miro no lo entiendo. Quiero que vean qué está mal, porque yo no puedo pagar eso y no me parece normal. Si a lo mejor pagaba un mes de frío 100 euros, ahora más de 560 euros...”, añade.

Naturgy: "Desde diciembre, con la subida de la luz, se ha multiplicado la atención presencial, lo que ha supuesto un impacto para todas las empresas comercializadoras"

“No se puede consentir que una empresa privada esté haciendo esto, que lleguen recibos de 600 euros y tenga que venir la gente a una oficina con solo cuatro empleados, que hay que decir que son encantadores y se preocupan. Es muy vergonzoso. El Gobierno debe hacer algo y poner orden”, subraya.

Desde el gabinete de comunicación de Naturgy admiten el problema de las colas. “Desde diciembre, con la subida de la luz, se ha multiplicado la atención presencial, lo que ha supuesto un impacto para todas las empresas comercializadoras”, introducen.

La empresa comercializadora defiende que existen “más canales de atención además de la presencial, con la posibilidad de obtener cita previa por teléfono y en la web, además de obtener información en la web, la app y las redes sociales”

La compañía recuerda que las consultas no se resuelven en cuestión de unos pocos minutos, sino que “llevan un tiempo”, porque los clientes acuden con facturas y con dudas a las que el personal trata de dar una respuesta de una manera pormenorizada.

“Los trabajadores son atentísimas. No te meten prisa y resuelven todas las preguntas que tengas que hacer”, destaca Rosario, otra clienta que tuvo que acudir dos días, tras esperar varias horas el primero.

La empresa comercializadora defiende que existen “más canales de atención además de la presencial, con la posibilidad de obtener cita previa por teléfono y en la web, además de obtener información en la web, la app y las redes sociales”.

Naturgy: “El personal está haciendo todos los esfuerzos posibles para atender a los clientes de la mejor manera posible”

No obstante, en una provincia tan envejecida como Ourense algunos trámites a través de ese cauce pueden suponer una barrera para los clientes de una edad avanzada o con menos destreza digital.

En esos perfiles se centra, según indica la empresa, la atención en las oficinas. Además de la de Celso Emilio Ferreiro, en Ourense, Naturgy cuenta con otras tres tiendas en Verín, O Barco de Valdeorras y Celanova. “El personal está haciendo todos los esfuerzos posibles para atender a los clientes de la mejor manera posible”, completan las fuentes.