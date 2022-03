El campus afianza lazos interuniversitarios con casi 300 estancias de investigación en ocho años

La colaboración científica entre universidades genera una importante movilidad de profesores y estudiantes de doctorado que buscan ampliar sus líneas de investigación o conocer nuevas técnicas y enfoques. En el campus de Ourense se han realizado casi 300 estancias nacionales e internacionales en los últimos ocho años, que incluyen tanto al personal que se ha integrado en otras universidades como a investigadores de fuera que han compartido un tiempo de trabajo aquí. La pandemia también ha afectado a esta movilidad, que se ha visto muy reducida en los últimos dos años, pero en términos globales, los investigadores ourensanos realizaron desde 2014 un total de 237 estancias en universidades extranjeras. En el sentido inverso, el campus fue receptor en 42 ocasiones.

La Facultad de Ciencias es la que más movilidad genera en las dos direcciones. En los últimos años suma un centenar de estancias fuera del campus y recibió en sus laboratorios a 28 investigadores de otras universidades. Melissa Méndez es estudiante de doctorado desde hace cuatro años y siempre tuvo claro que quería realizar una estancia fuera de España para obtener la mención internacional en su doctorado. Forma parte del área de Edafología en el departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo del campus de Ourense, y ha centrado su investigación en la presencia y acumulación de mercurio (Hg) en la vegetación y suelos de ecosistemas forestales.

A través del programa Iacobus, hizo la estancia en Portugal, en colaboración con un grupo de investigadores del departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Instituto Politécnico de Bragança. “La idea surgió a raíz de un proyecto de investigación que estaba en curso, y con ellos tuve la oportunidad de obtener resultados novedosos e interesantes acerca del efecto de un incendio en el Hg almacenado en suelo forestal. He participado en las tareas de campo y laboratorio, aprendiendo nuevas técnicas de muestreo y trabajando en colaboración con un gran equipo formado por estudiantes de diversas nacionalidades, profesores y especialistas en diversos campos de conocimiento”, explica.

"Trabajé con un gran equipo formado por estudiantes de diversas nacionalidades"

La experiencia, añade, “no solo me ha permitido completar la línea de investigación de mi tesis, sino que he afianzado mi relación con las personas que forman parte del grupo de investigación que me ha recibido. Parte de los resultados obtenidos durante la estancia ya fueron enviados como comunicación a un congreso Internacional y espero publicarlos próximamente en una revista científica”.

La Escola Superior de Enxeñaría Informática realizó 26 estancias en universidades nacionales e internacionales desde 2014. El profesor y miembro del grupo SING (Sistemas Informáticos de Nueva Generación), Miguel Reboiro Jato, ha realizado varias en los últimos años y ya está preparando la siguiente en colaboración con el grupo Phenotypic Evolution, del Instituto de Investigação e Inovação em Saúde de la Universidade do Porto. El equipo está liderado por Jorge Vieira y trabaja en el campo de la filogenética. “Con este grupo mantenemos una colaboración estrecha desde 2012. Aportamos nuestra experiencia en el análisis de datos y desarrollo de aplicaciones para dar soporte al análisis de datos genómicos y proteómicos masivos, y para la creación de aplicaciones que permitan difundir los resultados de su investigación y reutilizar los procesos de análisis que emplean”, explica. Además de diversas publicaciones en revistas científicas y comunicaciones en congresos, esta colaboración ha dado lugar a una tesis doctoral codirigida con Jorge Vieira y presentada en la UVigo.

"Estas estancias han sido claves para definir las líneas de trabajo futuro dentro de la línea de investigación conjunta que mantenemos"

Miguel Reboiro afirma que la realización de estas estancias le ha permitido “impulsar esta colaboración”. Defiende que, si bien existen medios para el trabajo a distancia, “el presencial suele ser mucho más productivo”. En su caso, afirma, “estas estancias han sido claves para definir las líneas de trabajo futuro dentro de la línea de investigación conjunta que mantenemos”.

El también investigador del grupo SING Hugo López Fernández es uno de sus alumnos y desde 2012 realizó tres estancias predoctorales y dos postdoctorales en las universidades lusas do Minho (Braga), Nova de Lisboa (Caparica) y do Porto, que han ido afianzando su colaboración con el grupo de Jorge Vieira y la filogenética.

“Es una oportunidad excelente de crecimiento a nivel personal e investigador”

El contacto estrecho que mantuvo con estos grupos derivó en una última estancia de tres meses en 2020 en el Instituto de Invetigação e Inovação em Saúde de Porto, y finalmente en un contrato como investigador postdoctoral “Junior” en una convocatoria competitiva del gobierno portugués que le permitió incorporarse al grupo. Allí ha participado con Reboiro en charlas del programa de doctorado, ha dirigido dos trabajos de fin de máster y actualmente es coorientador de una tesis doctoral.

“Yo diría que las estancias en el extranjero son una oportunidad excelente de crecimiento a nivel personal e investigador, que cualquier persona debería aprovechar”, concluye.